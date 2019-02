Isola 2019, Soleil e Jeremias nuova coppia? Il gossip dei naufraghi

Isola 2019, Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez si metteranno insieme?

Esplode il gossip all’Isola 2019! I nuovi arrivati stanno animando le giornate dei naufraghi, che hanno già dichiarato Soleil e Jeremias nuova coppia del reality show! Quando non si ha molto da fare, e immaginiamo sia il caso dell’Isola dei famosi, è normale che si pensi molto di più ai pettegolezzi. Un maestro in questo, in senso positivo s’intende, è Luca Vismara. Proprio lui, infatti, ha parlato nel confessionale dell’Isola e ha riportato il pensiero condiviso da altri naufraghi. L’ex allievo di Amici infatti non è l’unico ad aver notato che Soleil e Jeremias stanno insieme per gran parte del tempo.

Soleil e Jeremias insieme all’Isola dei famosi: nascerà una coppia?

Anche Marco Maddaloni, per esempio, ha commentato la nuova coppia, e non solo. Nel daytime dell’Isola di oggi, comunque, abbiamo effettivamente visto che Jeremias e Soleil trascorrono molto tempo insieme. Scherzano e si divertono anche, per cui un’intesa potrebbe esserci davvero. Ogni volta che venivano inquadrati, erano insieme. Ma veniamo alle parole di Luca – pare abbia dei problemini con Soleil! – che hanno acceso il gossip: “Ci sono due coppie. Una ormai la conoscete ed è formata da Sarah e il nostro Yuri. Mentre invece c’è una nuova coppia sull’Isola e sono Soleil e Jeremias. Non sappiamo se perché sono carichi di energie, però secondo me gatta ci cova”. Di sicuro da oggi in poi i riflettori saranno puntati sui due nuovi concorrenti per scoprire come andrà a finire. E se son rose fioriranno, come si suol dire.

Isola dei famosi, è caos per Soleil: le news dall’Honduras

In attesa di scoprire come andrà a finire tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez, possiamo rivelarvi che in Honduras si sta per abbattere un ciclone. Questo ciclone porta proprio il nome di Soleil e sarà un fenomeno tutto al femminile! Mentre in Italia c’è chi la critica e chi la difende, all’Isola dei famosi 2019 Soleil ha già scatenato le prime gelosie e le prime antipatie: Sarah e Giorgia hanno già perso le staffe a causa sua!