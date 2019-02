Isola dei famosi, è guerra tra naufraghe: Sarah e Giorgia perdono le staffe, le news

Isola dei famosi, Sarah è gelosa di Yuri: c’entra Soleil

All’Isola dei famosi forse si sta accendendo una miccia. Nel daytime di oggi abbiamo visto Sarah Altobello e Giorgia Venturini sul piede di guerra verso Soleil Sorgè, chi per un motivo e chi per un altro. Partiamo da Sarah gelosa di Yuri, a causa della nuova arrivata. Pare che Yuri abbia trascorso diverso tempo insieme a Soleil e Jeremias, al punto da arrivare tardi in capanna per la notte e non trovare il suo solito posto. Non trovando appunto un posto dove dormire sotto la capanna, ha deciso di tornare al fuoco da Soleil e Jeremias. Il commento di Sarah è stato esilarante: “Non è mai andato al fuoco, tutta mo gli è venuta la voglia di stare al fuoco”. L’indomani mattina, Luca Vismara ha subito messo la pulce nell’orecchio della naufraga barese: “Secondo me gli piace Soleil”.

Isola 2019, a Yuri piace Soleil? I naufraghi notano un cambiamento

Sarah inizialmente ha risposto che Yuri è fidanzato, poi ha spiegato in confessionale: “Mah Yuri può essere che è stato attirato da Soleil, dai nuovi arrivati, dal gruppo. è libero di fare quello che vuole, non sia mai il contrario. Lui ha capito, verrà a dormire stanotte nella capanna. E non si alzerà”. Tutto risolto, comunque, scopriremo nel daytime di domani dell’Isola 2019 come è andata la notte successiva. Intanto, anche Marina La Rosa ha notato l’avvicinamento di Yuri alla nuova concorrente: “Il piccolo Yuri ha socializzato con Soleil, scatenando le ire funeste della povera Sarah. Che non lo ammette, però un po’ di gelosia c’è stata”. Il commento del diretto interessato? Ha spiegato che nonostante stiano cercando di far scoppiare una bomba, lui per il momento ha la situazione sotto controllo. Chissà per quanto tempo ancora, però!

Giorgia Venturini contro Soleil Sorgè: è guerra all’Isola 2019

Ma veniamo a Giorgia Venturini, che ieri ha avuto un crollo emotivo non indifferente. Anche nel suo caso tutto ha a che fare con Soleil: pare che le due si conoscessero già da prima, ma la nuova arrivata ha finto di non ricordarsene. “Ho conosciuto Soleil a casa di un amico. Ci sono molto rimasta male quando ieri è arrivata e le ho detto ‘Ciao Soleil, come stai?’. E lei mi fa ‘Ciao, ci conosciamo?’. Fly down baby. Anche perché quella era casa del mio migliore amico. Quindi ci conosciamo sì”, queste le parole di Giorgia. Quest’ultima ha ammesso di non gradire particolarmente la presenza di Soleil all’Isola dei famosi, che pure sul Web viene criticata parecchio. Giorgia contro Soleil ha detto anche altro, notando che aveva preso un mestolo per andare a pescare: “Lo sai come si può rendere utile? Stando buona, non alterando gli equilibri”. Anche Luca Vismara non sembra avere una particolare simpatia verso la ragazza. Sta per scatenarsi una guerra, questo è certo, e la stessa Marina ha avvertito il pubblico: “Ho notato che Giorgia non prova tutta questa simpatia verso Soleil. Stiamo a vedere che succede. La competizione fra donne può essere perfida”.