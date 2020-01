Luca e Ivana, 2020 inizia alla grande: “Un giorno importante”

Prime notizie su Luca e Ivana del 2020: cosa sta facendo la coppia durante le vacanze invernali?

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno trascorrendo gli anni più belli della loro vita: non potrebbero volere nulla di più e si può affermare senza sbagliare che il 2020 è iniziato nel modo migliore… col compleanno dell’ex tronista, al quale la sua fidanzata ha voluto fargli una dedica stupenda. Il loro amore cresce di giorno in giorno e di progetti da condividere ce ne sono a bizzeffe: forse un giorno li vedremo anche all’altare e alle prese con un bebè? Per il momento preferiscono vivere la loro storia d’amore senza troppe imposizioni o scadenze. Ogni cosa ha il suo tempo. Ivana e Luca hanno deciso di festeggiare il 27esimo compleanno del ragazzo sulle dolomiti, precisamente a Ortisei, dove stanno sciando ormai da giorni.

Compleanno Luca Onestini, la stupenda dedica di Ivana Mrazova

Dopo aver saputo quello che è successo ad Andreas e Veronica a Capodanno, ora abbiamo degli aggiornamenti anche su Ivana e Luca: hanno deciso di andare a sciare e, tra un momento dolce e un altro, Ivana ha voluto dedicargli una frase speciale. Queste sono state le parole scritte dall’ex gieffina su Instagram: “Oggi è un giorno importante perché mi ha regalato te. Buon compleanno, amore”. Luca ha invece scritto: “Happy birthday to me e benvenuto 2020! Auguroni my friends e grazie per i tantissimi messaggi di buon compleanno. Grazie a chi me li ha già fatti e chi me li farà qui sotto”.

Ivana e Luca news 2020 e confessioni sul passato

Non è il momento giusto per avere figli. Luca Onestini ha imparato che nella vita ogni cosa va fatta al momento giusto e lo ha capito precisamente durante un periodo in cui vedeva tutto nero, ma è comunque riuscito a reagire: “Ne ho sempre avuti tantissimi, mi sono sempre definito un sognatore – aveva spiegato al programma Rivelo –. Quello che avevo da bambino era di fare il calciatore… Sognavo di giocare nel Bologna, la mia squadra di sempre. Poi a 17 anni ho auto un infortunio importante. Mi sono dovuto operare e sono stato fermo 1 anno e mezzo ed è finito tutto. Sono rimasto talmente scioccato… ho pensato: ‘E adesso cosa faccio?’. Sono ripartito dall’università”.