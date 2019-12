Luca Onestini, un figlio con Ivana? “Ora non è il momento, ecco perché”

Luca Onestini news: un figlio con Ivana Mrazova può attendere

Luca Onestini e Ivana Mrazova formano una delle coppie più belle dello showbiz italiano. Insieme dal 2017 i due sono sempre più affiatati e convivono da tempo a Milano. Negli ultimi mesi si è parlato più volte di una probabile gravidanza della modella ceca ma l’ex tronista di Uomini e Donne non è intenzionato ad allargare la famiglia per il momento. Nonostante il grande amore che nutre per Ivana – che considera a tutti gli effetti la donna della sua vita – Luca vuole diventare padre più in là, quando potrà prendersi di fatto tutte le responsabilità del caso. “È ancora un po’ presto. A volte ci si gioca, ma non mi piace. Ivana e io siamo due ragazzi come molti altri. Abbiamo 26 e 27 anni e prima di tutto siamo persone responsabili”, ha spiegato l’ex gieffino al settimanale Mio.

Luca Onestini non vuole diventare padre per il momento

“Tra i desideri c’è quello di diventare genitori, certo. Credo che prima di pensare a se stessi e alla voglia di avere un figlio, però, si debba pensare al futuro di questo bambino. A una stabilità che, magari, due giovani della nostra età, con vite abbastanza impegnate, non potrebbero garantire in questo momento”, ha aggiunto Luca Onestini. Stesso discorso sul matrimonio, nonostante la romantica proposta avvenuta qualche settimana fa a Vieni da me di Caterina Balivo. “Oggi sembra quasi una moda: ci si sposa, si vende l’esclusiva per fare la copertina di un giornale, si va in televisione a parlarne. Per me il matrimonio è sacro. E unico”, ha osservato Luca.

Il matrimonio è sacro per l’ex tronista Luca Onestini

“Il matrimonio non è un’esperienza da provare e male che vada si divorzia. Sì, Ivana è la persona giusta con cui compiere questo passo. Ma siamo giovani, un po’ di pazienza. Ho tanti progetti da portare a termine. Laurearmi, per esempio!”, ha ribadito Luca Onestini.