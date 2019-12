Luca Onestini e Ivana Mrazova a Vieni da me di Caterina Balivo per una sorpresa

Venerdì 13 dicembre Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati in tv. Entrambi sono stati ospiti di Vieni da me, il programma di Rai Uno di Caterina Balivo. In realtà non si è trattata di un’intervista doppia bensì di una sorpresa dell’ex tronista, che ha voluto fare una dichiarazione d’amore pubblica. Soprattutto dopo l’ultimo periodo, durante il quale si sono susseguite le voci di crisi e litigi. Luca e Ivana – come ribadito da Onestini alla Balivo – non hanno mai vissuto dei momenti no e sono stati lontani per qualche settimana solo perché la modella è tornata dalla sua famiglia, in Repubblica Ceca. “Lei è la donna della mia vita”, ha assicurato il giovane nel salotto televisivo prima di fare la sorpresa a Ivana, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Ivana Mrazova a Vieni da me piange per la sorpresa di Luca Onestini

Ivana Mrazova si è commossa nel vedere a Vieni da me Luca Onestini con in mano un fascio di rose rosse. Lo speaker radiofonico aveva infatti detto alla giovane di trovarsi a Napoli per lavoro, in modo da non rovinare il gesto eclatante nello studio della Rai. Subito dopo la sorpresa Luca ha chiarito a Caterina Balivo che quella non è stata una proposta vera e propria di matrimonio. “Siamo troppo giovani per quello. Prima mi voglio laureare, mi mancano ancora due anni di università“, ha dichiarato il 27enne. “Allora da domani riprendi a studiare”, ha replicato con il sorriso sulle labbra Ivana.

Ivana Mrazova e Luca Onestini si amano da quasi due anni

Tra qualche settimana Luca Onestini e Ivana Mrazova festeggeranno i primi due anni d’amore. La loro relazione è nata di fatto solo dopo la fine della seconda edizione del Grande Fratello Vip. La coppia convive già a Milano e a Vieni da me è apparsa più che mai unita e complice.