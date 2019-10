Luca e Ivana in crisi? La coppia rivela cosa sta succedendo

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono in crisi? Ecco come stanno le cose

Sta facendo discutere da ore la presunta crisi tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. A lanciare il gossip il settimanale Chi, che ha parlato di un contratto non firmato all’ultimo dalla coppia per Pechino Express, l’adventure-game di Rai Due in onda a febbraio 2020. Non solo: la recente lontananza tra i due – lei in Repubblica Ceca per un intervento, lui diviso tra l’Italia e la Spagna, dove sta seguendo il fratello Gianmarco al Gran Hermano Vip – hanno preoccupato ancora di più. Ma niente paura: Luca e Ivana non sono in crisi! E i due lo hanno precisato su Instagram dove, con alcuni video ironici e pungenti, hanno messo a tacere le malelingue.

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme

“Non c’è nessuna crisi tra me e il mio fidanzato e se fosse una crisi vorrei vivere sempre in crisi. Non apriamo mai nessuna polemica e non sentiamo nemmeno la necessità di rispondere, se uno si inventa delle cose è inutile che io debba rispondere”, ha precisato Ivana Mrazova su Instagram, rientrata da poco a Milano dopo un periodo di convalescenza. “E poi non ve ne frega nemmeno niente di parlare di gente che consideriate niente, ma rispondete solo alle persone di cui avete stima e considerazione”, ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha voluto lanciare una frecciatina a chi ha messo in giro certe voci.

Amore a gonfie vela tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Dunque, in barba ai pettegolezzi, continua a gonfie vele la relazione tra Luca e Ivana, che da due anni convivono a Milano. I recenti impegni lavorativi e privati hanno allontanato Onestini e la Mrazova solo fisicamente: il sentimento non è mai scemato e si è rafforzato sempre più.