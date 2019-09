Ivana Mrazova torna in Italia: con Luca zittisce le voci sulla presunta crisi

Ivana Mrazova è tornata in Italia e finalmente spazza via tutte le voci sulla presunta crisi con Luca Onestini

Dopo un lungo periodo trascorso in Repubblica Ceca, con la sua famiglia, Ivana Mrazova è tornata in Italia. La modella era ritornata nella sua patria per vari motivi. In primis per trascorrere un po’ di tempo con i suoi adorati cari e poi perché doveva ‘risolvere’ un piccolo problema di salute. Ivana, quindi, è stata parecchio lontana dal suo fidanzato Luca Onestini che aveva salutato anche con un bellissimo post su Instagram, postato proprio poco prima di partire. Le cose tra i due sono sempre apparse idilliache agli occhi di tutti. Eppure, però, c’è stato qualcuno che ha iniziato ad insinuare che tra i due innamorati ci fosse aria di crisi, cosa non reale. Ovviamente tutto questo non è piaciuto a nessuno ma purtroppo, però, pur non essendo vera la notizia ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio. Il che è davvero spiacevole.

Ivana Mrazova e Luca Onestini: nessuna crisi tra i due

In tanti, hanno semplicemente visto nella lunga permanenza della Mrazova in Repubblica Ceca dei segnali che le cose con il suo amato non andassero più bene come una volta. I due, ad un certo punto, si sono anche sfogati, hanno provato ad allontanare tutte le varie chiacchiere ma purtroppo ci sono riusciti poco. Luca, poi, a Vieni da Me da Caterina Balivo ha ribadito che con la sua amata è tutto ‘in regola’ ma, nulla, qualcuno sembrava non averlo ben inteso. Ma adesso che finalmente Ivana è tornata in Italia tutte le voci su questa presunta (ed inesistente) crisi sono state spazzate via! Come? Con due semplici fotografie postate dai due innamorati.

Ivana è tornata in Italia: le foto dei due innamorati che zittiscono tutti

Nel suo profilo Ivana ha postato una foto della sua mano stretta a quella di Luca con tanto di cuore rosso e la scritta “Buongiorno”; Luca Onestini, invece, ha postato un’immagine della colazione fatta con la sua dolce metà ed ha scritto: “2 cucchiaini – 1 paio di occhiali – 1 dolce ‘ben tornata’ #home”. Dunque, ogni voce sulla presunta crisi può essere cancellata. Luca Onestini ed Ivana Mrazova sono finalmente uno accanto all’altra e tutto va più che bene, come lo è sempre stato.