Ivana Mrazova e il duro sfogo su Instagram: “Devo chiarire un po’ di cose”

Ivana Mrazova si sfoga su Instagram. La modella furiosa contro le fake news e le malelingue

Mai come oggi Ivana Mrazova è apparsa così furiosa. Tramite alcune Stories Instagram la modella si è sfogata ed ha voluto chiarire, una volta per tutte, qual è la sua situazione attuale. Da quando Ivana ha raggiunto la Repubblica Ceca ed ha subito un’operazione, il web si è riempito di fake news. Non solo: qualcuno ha voluto tirare in ballo anche Luca Onestini, il suo fidanzato, insinuando che le cose tra i due non vadano più bene come una volta. Per non parlare dell’intervento al quale l’ex concorrente del GF Vip ha dovuto sottoporsi. Nonostante la Mrazova abbia sempre sottolineato che non si trattasse di nulla di preoccupante, qualcuno ha pensato bene di inventare delle falsità e di dare un tono diverso all’intervento a cui si è sottoposta, facendo intendere che si trattasse di un qualcosa di più grave. Da qui lo sfogo odierno.

Ivana Mrazova si sfoga: “Leggo solo cose orrende su me e Luca”

La modella, molto infastidita, ha iniziato così il suo discorso: “Ragazzi sarò molto breve ma molto chiara, perché mi sa che è giunto il momento di chiarire un po’ di cose visto che ultimamente vedo e leggo solo cose orrende che si stanno scrivendo su me e Luca”.“Vi volevo dire che questa, alla fine, è casa mia. Magari tanti di voi si sono scordati che io non sono italiana ma sono della Repubblica Ceca, quindi ho anche degli impegni qui”, ha spiegato Ivana che poi, riferendosi all’intervento, ha nuovamente evidenziato: “Poi c’è stato questo imprevisto, che non è nulla di grave, anche se ho visto che qualcuno voleva far capire il contrario. No, ve l’ho già detto e ve lo ripeto, non è nulla di grave. Guardatemi, sono qui e sono a posto”.

Ivana chiarisce tutto: “Presto tornerò in Italia. Siate più positivi”

Inoltre, la Mrazova ha voluto illustrare quali sono i suoi prossimi programmi facendo un invito particolare a chi si diverte a mettere in giro cattive notizie sulla sua persona: “Ho ancora un po’ di cose da fare qua e poi presto tornerò in Italia. Quindi smettetela di fare film e attirare tutta questa negatività, perché so che magari ci sono tantissime di voi che non vedono l’ora di sporcare una cosa pulita ma qui proprio non ce n’è bisogno. Quindi ‘scialla’, siate positivi e cercate di farvi un po’ più i ca*oli vostri”.