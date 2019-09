Gianmarco Onestini al Gran Hermano 2019: movimenti sospetti per l’ex gieffino

Gran Hermano 2019, tra i concorrenti Gianmarco Onestini?

Al Gran Hermano 2019 potrebbe sbarcare ben presto Gianmarco Onestini; non si tratta di una notizia confermata ma di indiscrezioni piuttosto verosimili poiché pubblicate recentemente dall’attendibile Vicolo delle News che parla chiaramente di una segnalazione sulla partecipazione dell’ex gieffino al reality spagnolo. Lo stesso Gianmarco tra l’altro era a Madrid la scorsa settimana e un giorno fa ha pubblicato tra le sue Instagram stories un ambiguo “Ci vediamo non troppo presto, Italia”; tutto quindi torna. O meglio dovrebbe. A prendere l’aereo nelle ultime ore sono stati inoltre sia lui sia Luca Onestini, a testimonianza del fatto che qualcosa comunque si sta muovendo.

Il nuovo progetto di Gianmarco Onestini dopo il Grande Fratello 16

E che ci siano nuovi progetti in serbo per Gianmarco è stato proprio lui a dirlo, visto che da un bel po’ di tempo scherza con i suoi follower su quali saranno secondo loro le sue prossime mete; Onestini junior non ha rivelato nulla per il momento ma è sembrato a tutti davvero entusiasta di questa nuova esperienza, e solo una notizia come la partecipazione al Gran Hermano potrebbe giustificare una tale euforia. Dite che ci sbagliamo e che ben presto saremo smentiti da un progetto del tutto diverso? Potrebbe darsi; è chiaro però che non potevamo lasciar cadere nel dimenticatoio quest’importante indiscrezione, visto che il Gran Hermano ha un certo successo anche qui in Italia.

Il successo dei fratelli Onestini tra amore e carriera

Successo che tra l’altro stanno riscuotendo anche i fratelli Onestini: se il secondo infatti è in procinto di partire per questa nuova esperienza, il primo non piange di certo perché il suo lavoro in radio va a gonfie vele e anche la relazione con Ivana Mrazova è al top. Siamo proprio curiosi di vedere come Gianmarco si comporterà al Gran Hermano: qui da noi non è stato un vero protagonista ma la sicurezza acquisita dopo il reality show e il forte legame con i fan potrebbero fargli vivere l’eventuale nuova esperienza con maggiore scioltezza. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!