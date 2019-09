Luca e Ivana, l’operazione: “Supereremo anche questa”, poi l’accusa

Ivana Mrazova e Luca Onestini, la bella storia d’amore dopo il Grande Fratello Vip

Aggiornamento 15.20 06/09/2019. Dalle storie Instagram di Ivana apprendiamo che l’operazione è andata a buon fine: “Bonjour – queste le parole della ragazza –. Tutto alla grande. Buonanotte”.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, a cui entrambi hanno partecipato, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono mostrati sempre più affiatati nel corso del tempo; lo testimoniano le tante storie pubblicate su Instagram in cui si vedeva che si divertivano da pazzi e che avevano raggiunto una grande intesa. L’operazione che dovrà fare Ivana li ha un po’ allontanati, visto che l’ex gieffina non si opererà in Italia, ma questo non vuol dire che il loro sentimento sia scemato, e a dirlo è stato proprio Luca che ha pubblicato un messaggio breve ma pregno di significato su Instagram.

Luca e Ivana, le parole d’amore su Instagram: “Supereremo anche questa”

“Insieme – queste le parole dell’ex gieffino – supereremo anche questa piccola sciocchezza che ci ha tenuti fisicamente lontani per troppo tempo… Mano per mano, sorridenti, e a testa alta… #Love You. PS Muoviti a tornare o ti vengo a prendere io! #heart #couplegoals #sea #summer #soul”. Nessuno sa, e in fin dei conti non ci interessa neanche, perché Ivana sia andata in Repubblica Ceca a curarsi e soprattutto quale sia il motivo dell’operazione; ciò che ci interessa invece è che stia bene, visto che Luca ha parlato di “piccola sciocchezza” e che il rapporto dei due innamorati vada a gonfie vele. Non pensate anche voi che facciano davvero una bella coppia?

Ivana Mrazova operazione: le polemiche sul comportamento di Luca

Nonostante l’evidenza dell’affetto sincero che c’è tra Ivana e Luca qualcuno sotto alla foto che abbiamo condiviso qui sopra ha voluto scatenare la solita polemica. “Volendo – queste le parole di Luisa, a cui hanno fatto seguito alcuni commenti simili – potevi già andare visto il weekend libero… Comunque felice sia solo una sciocchezza, Ivana merita solo cose belle”. Luca al momento non ha risposto, anche se al posto suo lo hanno fatto i follower, e dubitiamo che lo farà, visto che avrà senz’altro altro per la testa.