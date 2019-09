Ivana Mrazova si prepara per l’intervento: “Questo non poteva mancare”

Ivana Mrazova, l’intervento si avvicina. Ecco come si prepara al grande giorno

Dopo aver terminato le vacanze in Italia, accanto al fidanzato Luca Onestini, Ivana Mrazova è tornata dalla sua famiglia, in Repubblica Ceca. La modella ha passato le sue giornate circondata dalle persone a lei più care, tra passeggiate in meravigliose pinete e giochi con le sue nipotine, soprannominate da lei le sue ‘cucciole’. Il motivo per cui Ivana si trova nella sua terra d’origine non è solamente per stare un po’ con la sua famiglia ma c’è dell’altro. Come lei stessa ha rivelato alcuni giorni fa, domani, venerdì 6 Settembre, dovrà subire un intervento. Ma fortunatamente, come la Mrazova ha tenuto a precisare, non è nulla di pericoloso. Comunque sia, anche se si tratterà di un’operazione ‘leggera’, l’ansia si fa giustamente un po’ sentire ed Ivana oggi ha mostrato come si sta preparando per questa giornata importante.

Ivana Mrazova, immersa nel verde: “Oggi non poteva mancare”

Com’è giusto che sia, Ivana è andata alla ricerca di un po’ di pace e tranquillità. La fidanzata di Luca Onestini, poche ore fa, si è recata a fare una passeggiata tra i boschi, immersa nel verde che tanto adora. Alcuni giorni fa, lei stessa ha mostrato su Instagram un particolare bosco ed ha rivelato che quello è il suo posto preferito e che lo frequenta sin da quando era una bambina. La Mrazova, così, conferma ancor di più il suo essere umile, dolce e semplice. “Oggi non poteva mancare di venire qua…che pace”, ha commentato mentre passeggiava ed inquadrava gli immensi alberi che popolano la sua area verde del cuore. Un momento rigenerante questo, per lei, che l’ha aiutata sicuramente a ricaricare le batterie per quello che domani l’aspetta. Del resto, Ivana non ha tutti i torti, la serenità che la natura dona porta la mente a liberarsi, il che aiuta ad affrontare i problemi quotidiani, che siano piccoli o grandi, con maggior lucidità e distensione.

Ivana Mrazova tranquillizza i suoi fan: “È una cosa semplice”

Quando ha annunciato che dovrà subire un intervento, Ivana Mrazova ha tenuto però a tranquillizzare chi la segue: “Non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria. Voglio che siate tranquilli, perché io sono tranquilla. Abbastanza”. Alla dolce Ivanina vanno i nostri migliori auguri!