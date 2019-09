Ivana Mrazova operata in Repubblica Ceca: “Intervento inevitabile”

Ivana Mrazova operazione in Repubblica Ceca, la fidanzata di Luca Onestini avvisa i fan

Ivana Mrazova è in Repubblica Ceca da diversi giorni. Inizialmente sembrava una delle sue solite visite alla famiglia, per trascorrere del tempo con i suoi cari e soprattutto con le sue due nipotine. Stavolta, però, il tempo di permanenza sembrava troppo lungo e i fan hanno cominciato a fare domande, insospettiti da questi tempi insoliti. Probabilmente qualcuno ha pensato che questa permanenza più lunga dipendesse da una crisi con Luca Onestini. Siamo certi che molti hanno chiesto a Ivana se si fosse lasciata con l’ex tronista o meno. Il motivo per cui si trova ancora in Repubblica Ceca, invece, non ha assolutamente nulla a che vedere con la sua relazione amorosa. Ivana e Luca stanno ancora insieme.

Ivana Mrazova, la notizia su Instagram: “Venerdì devo fare un’operazione”

Oggi pomeriggio, Ivana ha messo al corrente i fan di ciò che le sta succedendo. “Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca”, ha esordito così nei video tra le stories su Instagram. Pare che molti le chiedessero perché è ancora nella sua città d’origine e quando torna in Italia. Ivana ha deciso di fare luce sulla questione: “Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria”. Per fortuna dovrebbe essere un’operazione di routine, almeno così sembra di capire visto che Ivana ha detto che non c’è da preoccuparsi.

Ivana Mrazova operata in Repubblica Ceca, la modella tranquillizza i fan: “Voglio che siate tranquilli”

Ivana ha aggiunto ulteriori dettagli, ovvero che rimarrà due giorni in ospedale e poi altri giorni in Repubblica Ceca, nell’ipotesi remota che ci fossero complicanze. La modella ha inoltre detto: “Devo aspettare un altro risultato dagli esami dell’operazione. Questo è il motivo per il quale sono ancora qua. Però voglio che siate tranquilli, perché io sono tranquilla. Abbastanza”. In bocca al lupo a Ivana da tutti noi!