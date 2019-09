Luca e Ivana Mrazova si sono lasciati? Onestini chiarisce a Vieni da Me

Luca Onestini e Ivana Mrazova ancora insieme? Onestini fa chiarezza a Vieni da Me

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme oppure il rapporto scricchiola? O si sono persino lasciati? Le voci su una presunta crisi o rottura si sono diffuse sul web tra i fan nei giorni scorsi. Motivo? La modella ceca è tornata nella patria natia per sottoporsi a un piccolo intervento e il conduttore radiofonico non la raggiunta. Inoltre, la coppia ha anche smesso di postare dediche zuccherose su Instagram. La questione ha insospettito parecchio alcuni seguaci che si sono così avventurati in congetture fataliste. Tuttavia la verità è un’altra. Luca e Ivana sono sempre felicemente fidanzati come ha fatto capire chiaramente l’ex tronista durante la sua ospitata a Vieni da Me, trasmissione del pomeriggio di Rai 1.

Onestini manda dei bacioni a Ivana in diretta tv: nessuna crisi in vista per la coppia

Nel salotto di Caterina Balivo sono sbarcati Luca Onestini e Raffaello Tonon, ribattezzati gli Oneston dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Nel reality i due hanno stretto una forte amicizia che si è poi tradotta in un brillante sodalizio professionale e radiofonico tuttora duraturo. Così oggi i due sono andati in tandem a Vieni da Me: battute, risate e simpatia. Durante l’ospitata hanno giocato a ‘Tris’: un punto a ogni risposta corretta. Una domanda posta è stata inerente alla Repubblica Ceca, stato d’origine di Ivana Mrazova. “Anche la mia ragazza è della Repubblica Ceca, anzi salutiamola. Un bacione”, ha detto Luca, allontanando di fatto le voci di crisi e di rottura.

Ivana e Luca intervengono via social: no ai sensazionalismi

Luca e Ivana, nei giorni scorsi, sono intervenuti via social invitando testate e siti a non cavalcare in maniera sensazionalista l’operazione a cui si è dovuta sottoporre la modella. Insomma, niente allarmismi inutili per fare più click. Oggi la Mrazova sta molto bene e a breve dovrebbe rientrare a Milano per riabbracciare la sua dolce metà.