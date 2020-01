Andreas Muller e Veronica Peparini Capodanno: “Amore sempre più grande”

Il nuovo anno di Andreas e Veronica di Amici: un Capodanno speciale per la coppia

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno chiuso in bellezza il 2019: hanno trascorso il Capodanno circondati dall’amore autentico e hanno deciso di scrivere un messaggio per tutti quei fan che li seguono su Instagram. Hanno fatto passi importanti, coreografa e ballerino, e hanno fatto ben intendere che il 2020 sarà un altro anno ricco di sorprese. L’amore che li lega cresce sempre di più e, oggi 1° gennaio, si sono entrambi sbilanciati su Instagram, lasciandosi andare a parole che hanno mandato in visibilio i fan.

Il Capodanno di Andreas Muller: la dedica speciale a Veronica Peparini e la risposta dell’insegnante

Dopo la brutta esperienza vissuta dal padre, Andreas Muller ha voluto fare un ringraziamento speciale a quelle persone che veramente valgono nella sua vita, in primis a Veronica Peparini, una donna che ama con tutto sé stesso: “Anno nuovo, ma sempre gli stessi sorrisi. Obiettivi sempre più grandi e un amore sempre più spropositato per questa donna e per la mia famiglia. Avanzano gli anni ma si riducono sempre di più le certezze reali sulle quale focalizzare le vere energie. Circondatevi sempre delle persone giuste. Auguri a voi tutti”. Veronica Peparini non ha resistito e gli ha scritto “ti amo”. Una reazione, questa, molto apprezzata dai seguaci della coppia di Amici.

Veronica Peparini contro i pregiudizi: l’augurio per il 2020

A lungo Veronica Peparini ha dovuto combattere contro il pregiudizio della gente: molti credevano – e qualcuno lo crede ancora – che sia assurdo stare insieme a un ragazzo molto più giovane; l’insegnante di Amici ha risposto a tutti in questo modo: “Auguro a tutti voi un 2020 pieno di tutto ciò che desiderate senza preconcetti e pregiudizi… Siate voi stessi e credete nei sogni: tutto ciò che potete immaginare può essere realizzato! Auguri”. Un bel messaggi0, che si aggiungerà di certo a tanti altri che i due piccioncini ci daranno nel corso dell’anno nuovo!