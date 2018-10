Loretta Goggi bacchetta Guendalina Tavassi a Tale e Quale: “Devi studiare”

Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi imita Cher: Loretta Goggi la invita a studiare

Tale e Quale Show è un banco di prova importante per Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e Isola dei Famosi. E Loretta Goggi, giurata del programma di Carlo Conti, lo sa bene, tanto da invitare la web influencer ad applicarsi di più e a studiare. Soprattutto per il bene delle sue corde vocali che potrebbero rovinarsi. Ma cosa è successo di preciso? Durante la quarta puntata di Tale e Quale Guendalina ha imitato Cher. Nel corso della performance la Tavassi ha avuto più di qualche difficoltà a cantare. L’opinionista di Barbara d’Urso non ha nascosto di avere dei problemi alle corde vocali. Una confessione che ha spinto Loretta ad ammettere la verità: “Devi studiare! Altrimenti ti viene l’edema alle corde vocali (una sorta di rigonfiamento, ndr)”.

Loretta Goggi a Guendalina Tavassi: “Il talento c’è”

Loretta Goggi ha poi aggiunto: “Il potenziale c’è, bisogna studiare per coltivarlo”. Un consiglio che Guendalina Tavassi si è detta pronta a seguirlo, per il bene delle sue corde vocali e della sua carriera artistica. Dopo anni passati tra reality show e salotti televisivi, la 32enne è pronta a fare il salto di qualità. “Vorrei tanto lavorare nel mondo della recitazione, però con un personaggio stimolante. In passato, qualche volta, mi è stato proposto di interpretare solamente il ruolo della prostituta. Ma spero di poter vestire i panni, sul set, di altre donne”, ha confessato Guenda al settimanale Vero.

Guendalina Tavassi tra famiglia e tv: “È durissima”

Sempre a Vero, Guendalina ha raccontato di questi mesi intensi, divisi tra la famiglia (marito e tre figli) e le prove dello show di Rai Uno. “È durissima. Faccio le prove per Tale e Quale fino alla sera, poi torno a casa dove mi aspettano i numerosi impegni di mamma: preparo la cena, metto a letto i bambini e poi il giorno dopo li accompagno a scuola”, ha confidato la Tavassi.