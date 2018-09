By

Chi è Guendalina Tavassi: 5 curiosità sulla concorrente di Tale e Quale Show

Guendalina Tavassi (età 32 anni, altezza 170 centimetri) la nuova concorrente di Tale e Quale Show. La romana, già nota al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 11, è super pronta a rimettersi in gioco. In che modo? Cantando, ballando e interpretando personaggi più che famosi della musica italiana ed internazionale. Simpatia, risata e schiettezza sono le sue caratteristiche principali. Quelle che, tutti noi, abbiamo avuto modo di ammirare (e criticare) da quando la Tavassi è apparsa in tv nella Casa più spiata d’Italia.

Le 5 cose da sapere su Guendalina Tavassi

1. Ha avuto un’infanzia difficile. Guendalina è nata a Roma nel 1986 e, proprio come da lei stessa dichiarato, non ha vissuto un’infanzia facile e felice..anzi! I suoi genitori si sono separati quando la Tavassi era ancora molto piccola e la sofferenza che ne è derivata l’ha segnata nel profondo. Guendalina, dopo la decisione dei suoi genitori, scelse autonomamente di voler vivere insieme al padre anche se, con la madre mantiene un buon rapporto.

2. Opinionista di Pomeriggio 5. Dopo aver partecipato al Grande Fratello 11 ed essere diventata una delle concorrenti più amate della storia del programma, Guendalina è entrata a far parte degli opinionisti di Pomeriggio 5, programma condotto dalla famosa Barbara D’Urso. Per un periodo ha pure gestito un ristorante a Roma , ma poi ha preferito chiuderlo.

Le altre curiosità da scoprire sull’ex gieffina

3. È mamma di di 3 bambini. Poco prima di entrare nel GF, Guenda è diventata mamma di Gaia, avuta da una relazione durata molto poco tempo. Nel 2013 ha, poi, sposato Umberto, un imprenditore napoletano dal quale ha avuto altri due figli: Chloe e Salvatore.

4. Insieme alla figlia Gaia hanno subito una brutta aggressione. Lo scorso anno la Tavassi ha raccontato pubblicamente di essere stata vittima di un’aggressione insieme a sua figlia Gaia. “Dei bulli hanno accerchiato Gaia e l’hanno picchiata e insultata, le hanno dato calci e pugni. E lo stesso hanno fatto a me appena sono arrivata”.

5. Il fratello è il suo uomo ideale. Guendalina ha un fratello di 26 anni che ha spesso definito essere il suo uomo ideale.