Guendalina Tavassi, tra famiglia e Tale e Quale Show: “È durissima”

Guendalina Tavassi dimagrita di 10 chili: le dichiarazioni su Tale e quale Show

L’ex gieffina Guendalina Tavassi è, attualmente, super impegnata con la sua nuova esperienza a Tale e Quale Show. La romana, in un’intervista sul settimanale Vero rivela come sta vivendo l’avventura su Rai Uno: “E’ durissima. Faccio le prove per Tale e Quale Show fino alla sera, poi torno a casa dove mi aspettano i numerosi impegni di mamma: preparo la cena, metto a letto i miei tre bambini e poi il giorno dopo li accompagno a scuola. Credo che ad altre donne sarebbe già venuto un esaurimento nervoso! Con le sfide ho un rapporto molto strano, accetto di affrontarle ma soltanto al momento clou, me la faccio sotto”.

Guendalina Tavassi parla della sua perfetta forma fisica

Alla domanda della giornalista su come riesca a tenersi cosi in perfetta forma, la Tavassi risponde: “Sono sempre stata cosi e se in passato il pubblico mi ha visto un pò più in carne è perchè, quando ho partecipato al Grande Fratello, ero ingrassata di ben 9 chili. La mia fu l’edizione più lunga, infatti durò sei mesi e, prendere peso all’interno della casa è molto semplice”. Conclude Guendalina: “Adesso, però, di chili ne ho persi dieci e va bene cosi”.

Cosa pensa la famiglia di Guendalina della sua esperienza a Tale e Quale?

Ecco cosa pensa la famiglia di Guendalina sulla sua nuova esperienza nello show di Rai Uno condotto da Carlo Conti. “Alcuni parenti nutrono nei miei confronti delle grandi aspettative, mentre altri sperano semplicemente che io possa divertirmi. E cosi farò! Mia figlia Chloe, che ha 4 anni, sperano che mi facciano cantare i tormentoni estivi. Gaia, 14 anni, ama il rap.” Sul suo lavoro la Tavassi pare voler puntare in alto e, infatti, svela: “Vorrei tanto lavorare nel mondo della recitazione. In passato mi hanno proposto il ruolo della prostituta, spero di poter vestire i panni di altri tipi di donne”.