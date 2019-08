Lorenzo Riccardi, sfogo sulla Sardegna: la risposta di Valeria Bigella

Lorenzo Riccardi nella bufera dopo le critiche alla Sardegna: sulla vicenda arrivano le parole sorprendenti di Valeria Bigella, una sarda ‘doc’

Nella giornata di ieri Lorenzo Riccardi, attualmente in vacanza in Sardegna, ha criticato l’isola per certe questioni legate a dei disguidi turistici, come il fatto che in certe spiagge non si trovino parcheggi e lettini liberi. Nel suo sfogo, veicolato tramite delle Instagram Stories, l’ex tronista ha quindi consigliato di non fare tappa in terra sarda quest’anno perché “è un problema unico”. In seguito alle dichiarazioni, il fidanzato di Claudia Dionigi è stato ricoperto di critiche sui social. La reazione dei follower gli ha fatto fare marcia indietro. Riccardi ha così spiegato che ritiene la Sardegna un post magnifico e che spera che le sue parole possano fungere un poco come cassa di risonanza per risolvere alcuni problemi connessi al turismo. Oggi, sulla questione è intervenuta Valeria Bigella, sarda doc. Chi si aspettava una polemica con Lorenzo sarà rimasto sorpreso: nulla di tutto questo. Anzi…

Valeria Bigella dalla parte di Lorenzo

“Comunque non mi sono sentita offesa perché in parte Lorenzo è stato frainteso. Ho capito il suo concetto” fa sapere la Bigella su Instagram a proposito delle dichiarazioni di Riccardi. Valeria passa poi a elencare le bellezze dell’isola in cui ha vissuto per 25 anni, salvo poi spezzare una lancia a favore di chi la critica sotto certi punti di vista: “Amo la mia terra ma parecchie volte non biasimo chi si lamenta… Purtroppo è vero quando dicono che alcuni servizi non sono sufficienti”. La giovane a questo punto scende nel dettaglio, rilevando come ci sia il problema della scarsa manutenzione delle strade (“Incredibile come non si faccia niente in questo senso”). Altro tasto dolente che individua è la crescita delle tariffe aeree e navali negli ultimi anni, oltre alla carenza evidente del sistema ferroviario dell’isola.

Claudia Dionigi aspettano un bebè?

Polemiche a parte, l’ex tronista prosegue spedito nella love story condivisa con Claudia Dionigi. Addirittura si sussurra che lei potrebbe essere in dolce attesa. Lo spiffero è giunto proprio dalla Sardegna. Chissà se c’è davvero una cicogna in arrivo.