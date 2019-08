Uomini e Donne gossip, Claudia Dionigi incinta? L’ultima foto fa discutere

Uomini e Donne, Claudia Dionigi è incinta? L’ultima foto fa ben sperare i fan

Claudia e Lorenzo sono una delle coppie meglio riuscite di Uomini e Donne. La loro storia, infatti, va avanti a gonfie vele ormai da mesi e non si è mai sentito parlare di crisi o malumori. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, insieme, sono molto felici. Come ogni protagonista di Uomini e Donne, i due sono super seguiti sui social dove ricevono ogni giorno messaggi d’affetto. Claudia e Lorenzo infatti hanno tantissimi fan che sono stati colpiti proprio dalla loro bellissima storia d’amore. La coppia in questi giorni è in vacanza in Sardegna e finalmente si sta godendo il meritato relax prima della fine dell’estate. Ma, è successo qualcosa che sta facendo ben sperare i loro follower. L’ex tronista, infatti, ieri sera ha postato una bellissima fotografia che lo ritrae insieme alla sua amata compagna e i suoi seguaci hanno notato un ‘dolce’ dettaglio che li ha portati a pensare che Claudia potrebbe essere incinta.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, primo figlio in arrivo?

Nella foto che Lorenzo ha postato, Claudia si posa una mano sull’addome. Questo piccolo particolare ha fatto fantasticare tanti dei loro follower che hanno iniziato a ‘bombardarli’ di domande dove chiedono proprio se un bebè stia per arrivare. “Che belli che siete, ma non è che c’è un bimbo in arrivo?” ha chiesto qualcuno; qualcun altro invece si è limitato ad osservare “Claudia sembra incinta!”. Per ora i due protagonisti non hanno risposto, ma ciò non significa che il loro silenzio confermi qualcosa. Anzi, neanche una mano sul ventre può avere un gran significato ma è molto probabile che, invece, Claudia si sia messa semplicemente in posa senza pensare a cosa poi si sarebbe scatenato. In basso, potete vedere la foto incriminata.

Lorenzo Riccardi ‘vola’ al Grande Fratello Vip?

Gravidanza o non gravidanza a parte, pare che per Lorenzo Riccardi si stia avvicinando una nuova esperienza televisiva. Si vocifera infatti che l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. A rivelare questa notizia, che per ora è ancora incerta, è stato il magazine Nuovo Tv che affianco a quello del fidanzato di Claudia Dionigi ha inserito un altro nome molto conosciuto: quello di Andrea Melchiorre, altro protagonista di Uomini e Donne. Per ora ne’ Lorenzo e neppure Andrea hanno proferito parola ma siamo certi che la verità non tarderà ad arrivare.