Lorella Cuccarini contro Maria Teresa Ruta: “Bugie, ci sono rimasta male”

Lorella Cuccarini non ha digerito le affermazioni di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. Ora che il reality show è finito la showgirl ha approfittato di un ask su Instagram per dire la sua e replicare alla bionda conduttrice. La Cuccarini non ha nascosto un certo dispiacere per la vicenda e ha assicurato che la Ruta ha pronunciato solo delle bugie.

Nella Casa più spiata d’Italia Maria Teresa Ruta ha affermato con convinzione che Lorella Cuccarini non saluta dietro le quinte dei programmi. La gieffina ha parlato di un’ospitata a La vita in diretta, programma che Lorella ha condotto nella stagione televisiva 2019/2020. La Ruta ha inoltre appoggiato Alberto Matano, acerrimo nemico della Cuccarini.

Su Instagram l’ex ballerina, oggi coreografa e insegnante di Amici, ha smentito le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta:

“Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra di noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo più molto bene e se non ho gli occhiali… Ma tutto questo non mi appartiene. Solitamente quando finisco gli spettacoli a teatro saluto tutte le persone che incontro e sono lì ad aspettarmi. Non c’è alcun motivo”

Ora che il Grande Fratello Vip è finito Maria Teresa Ruta farà un passo indietro e cercherà di riappacificarsi con Lorella Cuccarini? Tra l’altro la “più amata degli italiani” è stata al centro di una querelle con Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del programma.

Nel bunker di Cinecittà l’ex star di Riccanza ha tuonato contro Lorella Cuccarini per le dichiarazioni dell’artista sui gay e sui loro diritti. In più Tommaso Zorzi si è schierato dalla parte di Heather Parisi, con la quale la Cuccarini ha sempre avuto un rapporto d’amore-odio.

Tra le due c’è stata una pace momentanea per il programma Rai Nemica amatissima ma oggi Heather Parisi e Lorella Cuccarini non hanno alcun tipo di legame e spesso si punzecchiano a distanza sui social network. La Cuccarini non ha esitato a rispondere a Tommaso Zorzi con una lettera fiume che ha diviso il pubblico.