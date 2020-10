Maria Teresa Ruta contro Lorella Cuccarini: “Non saluta mai nei corridoi”

Al Grande Fratello Vip si è tornato a parlare di Lorella Cuccarini. Dopo le accuse di Tommaso Zorzi è arrivata nelle ultime ore la segnalazione di Maria Teresa Ruta. La bionda presentatrice ha tirato in ballo la recente querelle tra la showgirl e l’ex collega Alberto Matano. Uno scontro a distanza, arrivato alla fine di un anno faticoso a La vita in diretta. A detta di Maria Teresa è bizzarro che la Cuccarini si lamenti proprio di Matano quando lei è la prima a non salutare dietro le quinte, nei corridoi degli studi televisivi. La Ruta è stata spesso ospite in passato del programma pomeridiano di Rai Uno, sia per raccontare vicende personali sia per via della sua vittoria a Pechino Express in coppia con Patrizia Rossetti. Ma non è finita qui: pure Matilde Brandi ha avuto qualcosa da ridire sulla Cuccarini e sulla sua storica rivalità con Heather Parisi…

Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi parlano di Lorella Cuccarini

Durante una chiacchierata sul divano della Casa del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta ha assicurato che Lorella Cuccarini non saluta mai nei corridoi televisivi. Matilde Brandi, ex ballerina oggi coreografa e insegnante di danza, ha invece ribadito che Lorella non è mai stata più brava di Heather Parisi. La Cuccarini e l’italo-americana sono state per anni rivali in tv e a detta della Brandi Heather ha sempre ballato meglio della collega. Qualche settimana fa Lorella Cuccarini è stata duramente attaccata da Tommaso Zorzi. L’ex star di Riccanza ha criticato la bionda soubrette per le sue posizioni sulle coppie gay. Zorzi non ha esitato a definire Lorella una vera e propria st….a. Uno sfogo eccessivo che ha spinto la Cuccarini a replicare via Instagram, mettendo a tacere Tommaso.

Grande Fratello Vip: la querelle a distanza tra Tommaso Zorzi e Lorella Cuccarini

“Se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente”, ha puntualizzato Lorella Cuccarini su Instagram in risposta alle insinuazioni di Tommaso Zorzi. La 55enne è momentaneamente lontana dal piccolo schermo: dopo l’addio a La vita in diretta, dove è stata tagliata fuori per fare più spazio ad Alberto Matano, la conduttrice non è riuscita ad ottenere nuove e allettanti proposte di lavoro.