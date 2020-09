Lorella Cuccarini non ci sta e risponde per le rime, a distanza, a Tommaso Zorzi, che nelle scorse ore, all’interno delle mura della Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, l’ha attaccata pesantemente con parole di fuoco, dipingendola come una persona contraria alla comunità LGTB. La conduttrice, che non è solita finire nella bagarre social, come lei stessa ha precisato, stavolta è però stata profondamente toccata dalla vicenda tanto da consegnare al suo profilo Instagram un lungo post in cui ha rigettato interamente le dichiarazioni dell’influencer milanese, spiegando dettagliatamente le sue posizioni. La scelta di esporsi pubblicamente dipende dal fatto che teme che in una simile occasione “il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso”. Cosa che invece non è.

Lorella Cuccarini replica a Tommaso Zorzi: scontro a distanza tra la conduttrice e l’influencer

Uno dei principali perni dell’invettiva di Zorzi è che la Cuccarini si dice contraria alle adozioni gay e alla pratica dell’utero in affitto. Lorella rivendica tale visione, rimarcando però che non è per nulla avversaria della comunità LGBT. “Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA”, spiega l’ex partner professionale di Alberto Matano a La Vita in Diretta. “Quando esprimo un’opinione – aggiunge -, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono ‘contro gli omosessuali’ (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare”. La Cuccarini è un fiume in piena e passa a ricordare che nella sua carriera e più in generale nella sua vita ha condiviso parecchie gioie e dolori con colleghi, amici e conoscenti “senza barriere di alcun tipo”. Da qui la sfida lanciata a chiunque a contestarle un comportamento differente. Lo sfogo non finisce qui.

Cuccarini: “Se avessi un figlio gay lo amerei profondamente”

Lorella rivendica il fatto di non essere “sempre allineata al ‘politicamente corretto’” spiegando nel dettaglio cosa intende: “Se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente“. A questo punto la conduttrice parla di punti di vista differenti rispetto ad altre persone su alcuni “aspetti della vita”. “E lo esprimerei anche se avessi un figlio gay , che – sia chiaro – amerei profondamente come qualsiasi altro figlio”, chiosa. Dunque la ferma condanna alle dichiarazioni di Zorzi che l’hanno descritta come una persona omofoba.

Lorella Cuccarini invita Zorzi a prendere un caffè

Infine la Cuccarini, sottolineando che Tommaso Zorzi ha l’età di sua figlia Sara e che lo trova un giovane intelligente, lo invita, una volta terminata la sua avventura nel reality di Canale 5, a prendere un caffè con lei, così da potersi chiarire e “andare oltre le apparenze”. Accetterà la proposta l’agguerrito influencer? Chissà…