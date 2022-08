La famiglia di Loredana Lecciso è pronta ad allargarsi. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 la compagna di Albano Carrisi ha confermato l’imminente matrimonio della figlia Brigitta, avuta dall’ex marito Fabio Cazzato. La ragazza fa la spola tra l’Italia e il Kenya, dove vive il suo compagno Yan. Un bravo ragazzo, che piace molto alla Lecciso.

Le nozze di Brigitta Cazzato – come spiegato da mamma Loredana Lecciso alla rivista diretta da Roberto Alessi – si terranno in autunno inoltrato con rito civile. Per il rito religioso toccherà attendere l’estate 2023. Un grande evento che si preannuncia davvero emozionante per la bionda soubrette.

A tal proposito Loredana Lecciso ha dichiarato:

“Auguro a mia figlia di avere una vita bella, il più lineare possibile. Una famiglia tradizionale che possa durare il più possibile”

Loredana Lecciso non ha mai nascosto di essere una fan della famiglia tradizionale. Conoscendo bene la realtà di quella allargata sa quanti sacrifici e compromessi richiede. Per fortuna col tempo la bella pugliese è riuscita a creare un equilibrio molto forte e solido, soprattutto con Albano.

Dopo venti anni insieme al cantante di Cellino San Marco, però, la Lecciso non è ancora riuscita a instaurare un legame con Romina Power mentre i rapporti con i figli di Albano, Cristel in primis, non sono stati sempre idilliaci. Tornando a Brigitta, Loredana non vede l’ora di diventare nonna:

“Al momento Brigitta non è in attesa, ma mi piacerebbe molto diventare una nonna, mi impegnerei e sarebbe una grande gioia”

Nuovo lavoro per Loredana Lecciso

In attesa di avere tra le braccia un nipotino o una nipotina, Loredana Lecciso è tornata a lavorare come giornalista. Si è di nuovo iscritta all’Ordine della sua Regione, la Puglia, ed è alla ricerca di nuove ed entusiasmanti collaborazioni. La 50enne vorrebbe raccontare la sua terra, come faceva un tempo prima di conoscere Albano.

E il mondo dello spettacolo? Niente reality show o balletti divertenti ma in futuro Loredana potrebbe dedicarsi a qualche ruolo più profondo e interessante sul piccolo schermo. Un ruolo più consono alla donna che è diventata oggi, dopo tanti anni trascorsi a destreggiarsi tra gossip, critiche e malelingue.

La nuova Loredana Lecciso è più discreta e riservata che mai. Sono lontani i tempi delle telefonate-litigate in diretta tv con Albano. Ora Lory ha capito cosa è davvero importante nella sua vita e ha scelto di custodirlo e proteggerlo nel migliore dei modi.