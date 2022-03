Albano e Loredana Lecciso insieme da 22 anni: “Il nostro segreto”

Tra pettegolezzi e critiche la storia d’amore tra Albano e Loredana Lecciso va avanti! La coppia ha da poco brindato ai 22 anni insieme: un traguardo decisamente importante per il cantante di Cellino San Marco e la sua dolce metà. Una relazione che resiste al tempo e alle malelingue e che diventa di anno in anno più forte che mai. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo la soubrette ed ex giornalista pugliese ha svelato il segreto che la unisce all’ex marito di Romina Power.

Loredana Lecciso ha chiarito che la liaison con Albano Carrisi si basa sulla normalità. Questa è la vera forza del rapporto tra i due. Forza a quanto pare determinante nei tanti alti e bassi che hanno superato in oltre un ventennio. Lory ha poi spiegato che con Albano forma una coppia imperfetta e questo è un bene perché le coppie perfette non sono in grado di resistere e prima o poi arrivano ad un punto di rottura.

Le confessioni di Loredana Lecciso

Un grande contributo è arrivato poi dai figli di Loredana e Albano, i giovani Jasmine e Albano Junior detto Bido. La Lecciso ha affermato:

“Adesso il confronto tra me e Albano include anche loro. La dimensione in cui si vive è meno egoistica, non è limitata alla coppia. Quello che unisce me e Albano sono inoltre le nostre radici, molto simili. Siamo stati fortunati a nascere in famiglie tradizionali”

Loredana Lecciso non ha nascosto che qualche anno fa le sarebbe piaciuto molto diventare la moglie di Albano Carrisi ma oggi ha cambiato idea. La coppia sceglie ogni giorno di costruire la vita insieme:

“Non ci lega nulla di burocratico, il nostro è un matrimonio mentale”

Secondo la Lecciso un’unione senza matrimonio è anche più forte: per la 50enne le nozze sono un vincolo, l’unione diventa invece una scelta. Ad oggi Loredana e Albano vivono da soli a Cellino San Marco: i figli sono andati via di casa.

Sia Jasmine sia Bido si sono trasferiti a Milano per studiare all’università. La ragazza, ex Coach a The Voice Senior, si è iscritta a Scienze della Comunicazione e parallelamente porta avanti la sua carriera nel mondo della musica. Il piccolo Albano Junior, invece, ha optato per Economia aziendale.

Pare che il giovane sia propenso a prendere in mano le redini delle aziende di Albano che oltre a fare il cantante è anche un imprenditore molto attivo in Puglia. I figli che Carrisi ha avuto dall’ex moglie Romina Power hanno invece deciso di dedicarsi ad altro.