Albano e Loredana Lecciso, nuova lite con Romina: il gesto della Power

Non c’è pace per Albano Carrisi. L’artista 78enne ha di nuovo bisticciato con l’ex moglie Romina Power, con la quale è stato sposato dal 1970 fino agli anni Novanta. A dare la notizia il settimanale Di Più. Pare che ci siano stati nuovi attriti tra l’americana, l’ex marito e la compagna di lui, Loredana Lecciso.

Romina Power ha reagito con un gesto piuttosto forte: ha trascorso le vacanze estive in Puglia ma lontano da Cellino San Marco. Qui la figlia di Tyron Power ha da tempo una tenuta tutta per sé, dove nel 2020 ha trascorso il periodo del lockdown forzato, ma quest’anno ha deciso di affittare villa d’Aquino, una dimora con piscina che si trova a oltre un’ora di distanza dalla città di Albano.

I motivi di questo nuovo attrito? Stando ad alcune fonti consultate dalla rivista Nuovo Romina Power non avrebbe gradito l’ultima intervista dell’ex marito, quella in cui Albano Carrisi si è dichiarato felice accanto a Loredana Lecciso e pentito di aver concesso in passato ad altre persone di intromettersi in questo rapporto.

Romina Power, infatti, non ha mai sopportato Loredana Lecciso e le due non sono riuscite a creare un legame di rispetto e cordialità. A nulla sono serviti i numerosi appelli pubblici della Lecciso: la Power ha sempre preferito tenersi a debita distanza.

Romina Power furiosa con Albano e Loredana Lecciso

Non solo: alcune persone dell’entourage di Romina Power avrebbero assicurato che la 69enne avrebbe invitato Albano a tenere a freno la lingua della compagna Loredana, con la quale ormai fa coppia fissa – tra vari tira e molla – da oltre venti anni.

La richiesta di Romina non sarebbe stata accolta da Albano, che avrebbe deciso di allontanarsi dall’ex moglie nonostante il nuovo arrivo in famiglia. La figlia Cristel è infatti incinta per la terza volta. Entro la fine dell’anno arriverà un altro nipotino per Albano e Romina. Il bebè riuscirà a riconciliare gli ex coniugi?

Intanto i fan della coppia tremano: questo nuovo litigio mette a rischio il sodalizio professionale di Albano e Romina. Addio ai concerti e alle esibizioni della coppia? Chissà… per il momento Carrisi è concentrato sul suo nuovo impegno televisivo: è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle.