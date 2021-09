Milly Carlucci ha confermato l’indiscrezione trapelata in questi giorni: Albano Carrisi sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno il prossimo 16 ottobre. La conduttrice Rai ha dato l’annuncio sulle pagine del settimanale Di Più, non nascondendo gioia e soddisfazione per la trattativa andata a buon fine.

“Sono molto contenta di avere Albano tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide”

Per Albano si tratta della seconda volta in pista: nel 2018 ha partecipato come ballerino per una notte di Ballando con le Stelle in coppia con l’ex moglie Romina Power. Ora il 78enne è pronto a mettersi in gioco da solo, cercando di dare il meglio. La Carlucci ha annunciato che Carrisi parteciperà al programma con qualche libertà creativa:

“La libertà di tradurre in danza la grande tradizione della canzone popolare, che lui rappresenta. Tra un tango e un valzer vedrete che sentiremo anche qualche acuto dalla sua splendida voce. Sono contenta che abbia detto sì, non è da tutti avere l’umiltà di mettersi in gioco e di farsi giudicare dai nostri giurati”

Al momento non è chiaro con chi ballerà Albano Carrisi a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci sta valutando in questi giorni la ballerina più adatta. Secondo i beninformati potrebbe spuntarla Alessandra Tripoli, che torna nello show dopo un anno di pausa dovuto alla maternità.

Albano e Milly Carlucci, inoltre, hanno già lavorato insieme alla prima edizione de Il Cantante Mascherato, andato in onda su Rai Uno nel 2020. Il compagno di Loredana Lecciso in quell’occasione ha lasciato il segno con la maschera del Leone.

Milly Carlucci dice addio alla sua vecchia regola

Con la partecipazione di Albano a Ballando con le Stelle cade ufficialmente il veto presente da anni nella trasmissione. Ovvero quello di non avere tra i concorrenti ex partecipanti di reality show. Carrisi è stato infatti nel cast dell’Isola dei Famosi nel 2005 in coppia con la figlia Romina. Un’esperienza indimenticabile: all’epoca Albano è stato scaricato in diretta tv, tramite una telefonata, da Loredana Lecciso.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle

Ad oggi Milly Carlucci ha confermato solo due concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2021: Albano Carrisi e Morgan. Ma nel cast dovrebbero esserci pure: Maddalena Corvaglia, Mietta, Valeria Fabrizi, Paola Barale, Fabio Galante, Federico Fashion Style, Sabrina Salerno, Dj Albertino.

In una puntata – salvo imprevisti dell’ultima ora – dovrebbe presenziare il campione olimpionico Marcell Jacobs in qualità di ballerino per una notte. Il velocista ha rifiutato la proposta di prendere parte a Ballando con le Stelle come partecipante.