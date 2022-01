Loredana Lecciso: la figlia Brigitta Cazzato si sposa

Dopo la positività di Albano Carrisi al Covid-19, per fortuna senza gravi complicazioni, il nuovo anno si è aperto con una fantastica notizia per Loredana Lecciso. La figlia della soubrette pugliese, Brigitta Cazzato, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato. Proposta avvenuta in una location magica – il Watamu Marine National Park in Kenya – e prontamente documentata sui social network.

Mamma Loredana ha subito lasciato dei cuoricini alla foto del romantico gesto e lo stesso hanno fatto Raffaella Lecciso e Jasmine Carrisi, rispettivamente zia e sorella di Brigitta Cazzato. Quest’ultima è fidanzata da qualche tempo con un ragazzo di nome Yan. Il futuro sposo è assai riservato tanto che il suo profilo Instagram è privato e ha a malapena 493 follower.

Decisamente più social la figlia di Loredana Lecciso: oltre diecimila follower su Instagram, dove Brigitta Cazzato posta principalmente foto dei suoi viaggi. La giovane ama molto vedere posti nuovi e di recente è stata sia in Asia, in India, sia in Africa, in Kenya, dove per l’appunto ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato.

Chi è Brigitta Cazzato, la figlia di Loredana Lecciso

Brigitta Cazzato è la primogenita di Loredana Lecciso. È nata nei primi anni Novanta dal matrimonio tra la soubrette di Lecce e l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato. I due si sono poi mollati ma hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene della loro erede.

Proprio Brigitta ha avuto un ruolo fondamentale nella love story tra Albano e Loredana Lecciso. La Cazzato frequentava lo stesso istituto scolastico di Cristel e Romina Carrisi e qui Loredana ha conosciuto per la prima volta Albano.

All’epoca la Lecciso lavorava come giornalista per un’emittente locale e ha approfittato della situazione per chiedere un’intervista al leone di Cellino San Marco. Intervista che ha dato il via ad una delle relazioni più chiacchierate dello showbiz italiano.

Brigitta Cazzato oggi vive a Milano ed è una delle migliori amiche di Cristel Carrisi, tanto che è stata una delle damigelle d’onore al matrimonio della terzogenita di Albano e Romina. Ottimo anche il rapporto tra Brigitta e Jasmine Carrisi, la figlia che il cantante ha avuto da Loredana Lecciso insieme a Albano Junior, detto Bido.