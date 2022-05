Loredana Lecciso oggi ha cambiato lavoro: addio mondo dello spettacolo!

By

Nuova vita per la compagna di Albano Carrisi: “Semplicità e cura per le piccole cose: è questa la mia dimensione ora”

Basta lustrini, paillettes e tv: Loredana Lecciso ha cambiato vita! Alla soglia dei 50 anni la compagna di Albano Carrisi ha detto addio al mondo dello spettacolo. Da tempo le sue apparizioni televisive sono sempre più sporadiche e negli ultimi anni ha rifiutato proposte importanti per reality show quali Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. Un cambio di rotta arrivato dopo un’attenta e profonda analisi.

Al settimanale Grand Hotel Loredana Lecciso ha rivelato:

“Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”

Prima di conoscere Albano Carrisi e diventare famosa a livello nazionale e internazionale, Loredana Lecciso lavorava per un tv locale pugliese come giornalista. Ha conosciuto il cantante di Cellino San Marco perché sua figlia Brigitta, nata dal matrimonio poi fallito con il produttore e imprenditore Fabio Cazzato, frequentava la stessa scuola di Cristel e Romina Junior, le figlie di Carrisi.

Loredana ha chiesto ad Albano di fare un’intervista insieme e tra una domanda e l’altra è scoppiata la passione fino alla nascita di due nuovi eredi, Jasmine e Albano Junior detto Bido. Questi ultimi oggi sono grandi: la prima si divide tra la passione per la musica e gli studi in Comunicazione allo Iulm mentre il secondo è iscritto alla Cattolica, alla Facoltà di Economia e Management.

“Faccio la mamma a tempo pieno. Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti”

Un modo per restare anche giovane: il prossimo agosto Loredana Lecciso compirà 50 anni. Per l’occasione – da condividere con la gemella Raffaella – l’ex soubrette ha deciso di organizzare una piccola festa in famiglia, semplice e molto intima.

La nuova vita di Loredana Lecciso

Niente lusso, sfarzo ed esagerazione: la nuova Loredana Lecciso è più discreta e riservata che mai. Sono lontani i tempi delle telefonate-litigate in diretta tv con Albano, dei gossip e delle malelingue. Ora Lory ha capito cosa è davvero importante nella sua vita e ha scelto di custodirlo e proteggerlo nel migliore dei modi.

Una maturità che ha permesso alla donna di cambiare – in meglio – anche il rapporto con Carrisi. Dopo anni di tira e molla la coppia ha finalmente trovato la propria dimensione di pace e serenità.