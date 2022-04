Albano a Verissimo spiega perché non vuole sposare Loredana Lecciso

Insieme da oltre venti anni e genitori di due figli – Jasmine e Albano Junior detto Bido – Albano e Loredana Lecciso non sono mai diventati marito e moglie. Una scelta che da tempo fa discutere e così il cantante pugliese ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. A Verissimo, dove è stato ospite di Silvia Toffanin, l’artista ha assicurato che con la soubrette la relazione procede a meraviglia ma che preferisce non convolare a nozze dopo il divorzio da Romina Power.

A Verissimo Albano ha affermato con sicurezza:

“Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”