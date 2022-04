Romina Power attacca la tv italiana: “Io e Albano non siamo soap opera”

Romina Power si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. In una storia la cantante, attrice e pittrice americana ha attaccato la televisione italiana per il modo in cui continua a raccontare la sua storia d’amore, oggi conclusa, con l’ex marito Albano Carrisi. Sono passati oltre venti anni dall’addio tra i due – Carrisi è andato avanti con un’altra donna dalla quale ha avuto due figli – ma questa relazione continua a far discutere e sognare.

Romina Power, però, non sembra più disposta ad accettare certi toni:

“Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Albano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali. Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo”

Al momento non è chiaro se la 70enne ce l’abbia con qualcuno in particolare: di sicuro Romina è stufa di certe etichette. Inoltre la Power non ama parlare molto del suo privato anche se oggi i rapporti con Albano sono tornati buoni dopo diversi anni di lontananza. Per un lungo periodo il cantante di Cellino San Marco e l’ex moglie non si sono neppure rivolti la parola.

Poi, complice l’idea di un impresario russo, sono tornati a cantare insieme e hanno ritrovato un’intesa. Romina Power, però, non è mai riuscita ad instaurare un legame con Loredana Lecciso, che tra alti e bassi resta la compagna di Carrisi da ben ventidue anni.

La nuova vita di Albano Carrisi

Mentre Romina Power attacca la tv italiana Albano Carrisi è impegnato con alcuni profughi ucraini che ha accolto nella sua tenuta a Cellino San Marco. In accordo con Loredana Lecciso l’artista ha ospitato una donna con il suo bambino e due ragazzi fuggiti dalla guerra in Ucraina.

Un nobile gesto che ha unito e rinsaldato ancora di più l’amore tra Albano e Loredana Lecciso. A supportarli in questa nuova avventura anche la figlia Jasmine, nata venti anni fa e vista qualche tempo fa a The Voice Senior in coppia con il padre.

Di recente Carrisi si è scagliato contro Vladimir Putin, che ha avuto modo di incontrare più volte nel corso della sua carriera. Albano ha sempre apprezzato il leader del Cremlino ma oggi ha cambiato idea e ha deciso di cancellare tutti i suoi concerti previsti in Russia.