Loredana Lecciso: “Perché sono sparita dalla tv”

La compagna di Albano Carrisi non è più presente come una volta sul piccolo schermo: a 50 anni ha cambiato vita

Sono lontani i tempi degli stacchetti a Striscia la notizia con la gemella Raffaella: Loredana Lecciso oggi è andata avanti. Da tempo la compagna di Albano Carrisi non si fa vedere in televisione. Poche e sporadiche le sue presenze, perlopiù nel ruolo di opinionista o ospite nel salotto di Barbara d’Urso ma nulla di più concreto. Nell’ultimo periodo la soubrette pugliese ha rifiutato anche il Grande Fratello Vip, più che mai determinata a stare lontano dai riflettori.

In un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel Loredana Lecciso ha spiegato il motivo per il quale è sparita dalla televisione:

“È successo dall’oggi al domani, non so dire bene il perché. Quando ho deciso di smettere avevo ancora molto riscontro ed ero richiesta dagli autori dei programmi, però non me la sono più sentita. Ho disdetto diverse cose, ho onorato quelle indispensabili e ho chiuso per qualche tempo”

Loredana Lecciso ha precisato che in questo periodo preferisce far la mamma a tempo pieno. Anche se, va detto, i suoi figli non abitano più con lei. Brigitta, avuta dall’ex marito Fabio Cazzato, vive da tempo in Kenya, a Watamu, vicino Mombasa.

Jasmine e Albano Junior, detto Bido, si sono invece trasferiti a Milano per studiare all’Università: la prima si divide tra la passione per la musica e gli studi in Comunicazione allo Iulm mentre il secondo è iscritto alla Cattolica, alla Facoltà di Economia e Management.

Loredana Lecciso vuole tornare a darsi da fare come giornalista. Di recente è stata reintegrata nell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, dove era stata radiata nel 2001 a seguito delle sue numerose partecipazioni televisive giudicate sopra le righe. Ora la rivale di Romina Power spera di avere nuove occasioni nel mondo del giornalismo, suo vecchio lavoro.

Prima di conoscere Albano Carrisi e diventare famosa a livello nazionale e internazionale, Loredana Lecciso lavorava per un tv locale pugliese proprio come giornalista. Ha conosciuto il cantante di Cellino San Marco perché sua figlia Brigitta frequentava la stessa scuola di Cristel e Romina Junior, le figlie di Carrisi (le tre sono amiche).

Loredana ha chiesto ad Albano di fare un’intervista insieme e tra una domanda e l’altra è scoppiata la passione fino alla nascita di due nuovi eredi, Jasmine e Bido.

La nuova vita di Loredana Lecciso

Niente lusso, sfarzo ed esagerazione: la nuova Loredana Lecciso è più discreta e riservata che mai. Sono lontani i tempi delle telefonate-litigate in diretta tv con Albano, dei gossip e delle malelingue. Ora Lory ha capito cosa è davvero importante nella sua vita e ha scelto di custodirlo e proteggerlo nel migliore dei modi.