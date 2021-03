Lolita Lobosco 2 si farà? Prime anticipazioni ed indiscrezioni

Dopo il successo riscosso dalla nuova fiction di Rai 1, ecco come si prospetta il futuro per la serie tv sull’affascinante vicequestore di Bari

Le indagini di Lolita Lobosco conclude in bellezza la miserie che ha portato alla Rai tanto successo quanto apprezzamento da parte dei telespettatori. Il personaggio del vicequestore di Bari infatti ha conquistato il cuore del pubblico della rete con la sua femminilità, determinazione, fascino ed un pizzico di simpatia.

Dopo la quarta ed ultima puntata che chiude la prima stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, ora ci si chiede se ci sarà anche una seconda serie. Non c’è motivo per non pensare ad un proseguo delle avventure del vice questore barese. Infatti, solo il debutto nella prima puntata è stato seguito da 7.535.000 di telespettatori con uno share del 31,8%. Da allora il successo della nuova fiction di Rai 1 non si è mai arrestato. Ha messo alle strette anche programmi colossi come Live – Non è la d’Urso. Di conseguenza, la media dei primi tre appuntamenti de Le indagini di Lolita Lobosco ha raggiunto i 7 milioni di telespettatori con il 29,9% di share.

Un successo clamoroso che non può non prendere in considerazione l’opportunità di ripetere un trionfo del genere. Non c’è ovviamente ancora nulla di certo sulle sorti della fiction. Ciò che si sa è che i primi quattro episodi della stagione 1 hanno fatto riferimento a 5 romanzi di Gabriella Genisi. E sono: La circonferenza delle arance, Spaghetti all’assassina e Gioco pericoloso. Mentre la seconda puntata inoltre non era altro che un mix dei due rispettivi libri Dopo Tanta Nebbia e Giallo Ciliegia. Poiché i romanzi della scrittrice, creatrice del personaggio di Lolita Lobosco, per ora sono 8, ne rimangono fuori altri 3 da cui poter trarre ispirazione per un’eventuale seconda serie.

Alternativamente gli sceneggiatori della fiction Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale, potrebbero anche metterci del loro e dare dei nuovi tagli narrativi alla fiction di Rai 1. In ogni caso non c’è motivo di pensare che alla prima stagione non ne segua una seconda, che potrebbe abitare il piccolo schermo ancora per un bel po’.

Nonostante le prime polemiche, è probabile che rivedremo ben presto la bella Luisa Ranieri, che presta il volto al personaggio di Lolita Lobosco, in tv con la nuova stagione del vicequestore di Bari. Si aspettano aggiornamenti.