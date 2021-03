Lolita Lobosco fiction: anticipazioni della quarta puntata

By

Ultimo appuntamento per le vicende e le indagini del vicequestore del commissariato di Bari. Come finirà?

Dopo il successo della nuova fiction di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco la rete si prepara per far gustare il finale ai suoi telespettatori. Quello di domenica 14 marzo alle ore 21.25 infatti sarà l’ultimo appuntamento in compagnia del simpatico, perseverante e fascinoso vicequestore di Bari. Sono state 4 infatti le puntate che hanno fatto curiosare il pubblico fra i pasticci e i misteri della vita della Lobosco.

Assieme alla sua quotidianità quattro casi da risolvere che hanno messo in evidenza la sua intelligenza, testardaggine e perspicacia. Domenica 14 marzo ci sarà quindi l’episodio finale. In quale altra indagine sarà coinvolta Lolita questa volta? E la sua vita sentimentale che piega prenderà? Diventerà ufficiale e duraturo il suo rapporto con il bel giornalista Danilo?

Lo scopriremo davvero solo guardando l’ultimo episodio. Nel frattempo ecco qualche succosa anticipazione che ci fa già prospettare delle belle sorprese. Il titolo della puntata sarà Gioco pericoloso. Come al solito prende ispirazione dall’omonimo quarto libro di Gabriella Genisi, uscito per la prima volta nel 2014. L’intera serie tv Rai infatti è ispirata ai suoi romanzi.

Vediamo dunque cosa accadrà nel quarto appuntamento con il vicequestore Lolita Lobosco.

Lolita Lobosco, quarta puntata: la trama

Nel quarto appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco, rimpatriata tra gli ex compagni di classe del liceo che quest’ultimi organizzano, come un rituale, da anni. Assieme a lei ci sarà il suo immancabile collaboratore di Polizia ed amico Antonio Forte, che stava anche al banco accanto al suo a scuola. Tuttavia, tutto ciò non alleggerisce di più la situazione al sensuale vicequestore che partecipa sempre malvolentieri alla tradizionale abbuffata.

Durante la cena Lolita parla a lungo con Vittorio Lamuraglia, suo ex compagno di scuola che ora si occupa di pubbliche relazioni ed è appena rientrato dagli Stati Uniti. La cosa fa ingelosire non poco Forte, dal momento che l’uomo tenta di imbonirsi la poliziotta con splendidi complimenti.

Purtroppo però la mattina dopo Lolita viene svegliata da una tragica notizia: Vittorio è morto. Da una prima ricostruzione dei fatti emerge l’ipotesi che l’ex compagno di scuola si sarebbe ucciso. Quest’ultimo si sarebbe buttato da un terrapieno solo poche decine di minuti dopo aver salutato Lolita e Forte.

Tuttavia la versione non convince Lolita che decide di proseguire le indagini sul caso, nonostante l’intenzione del Pubblico Ministero di chiudere il caso. Lolita riesce così a fare chiarezza non solo sulla strana morte di Vittorio ma anche su un scenario molto più vasto e intricato fatto di denaro, corruzione e criminalità.