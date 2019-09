L’Isola di Pietro 3, nuove attrici rivelate dallo staff: “Giovani new-entry”

Nuovi attori del cast de L’Isola di Pietro 3 svelati: la nuova stagione si arricchisce di personaggi interessanti

L’Isola di Pietro 3 non finirà mai di sorprendere i propri fan. Adesso la pagina Facebook ufficiale della serie Tv ha rivelato alcuni attori del cast, pubblicando una foto in cui sorridono. Sono state diffuse, nell’ultimo periodo, delle notizie interessanti sulle new-entry e ora sappiamo qualcosa in più. Perno dell’intera serie è comunque sempre lui: Pietro Sereni – interpretato da Gianni Morandi – che sarà chiamato a risolvere casi intricati e troverà sul suo cammino anche una donna che potrebbe rubargli il cuore… Una nuova storia d’amore sta per sbocciare!

Foto new-entry L’Isola di Pietro 3: i personaggi presenti nella serie Tv

Sulla pagina Facebook de L’Isola di Pietro, lo staff ha pubblicato la foto di quattro nuovi personaggi (che potrete vedere poco più in basso) commentandola così: “Giovani new entries in posa a Carloforte!”. Di quali incredibili storie saranno protagonisti? Noi vi abbiamo già parlato di diversi attori che compongo il cast della terza stagione e, fra questi, ci sono personaggi-chiave che porteranno una ventata d’aria freschezza e altri terribili segreti…

Giovani new entries in posa a Carloforte! 😉#Backstage #LIsolaDiPietro3 Gepostet von L'isola di Pietro am Dienstag, 10. September 2019

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3: tristi addii e novità sulla serie con Gianni Morandi protagonista

Non ci sono solo belle notizie: non saranno presenti a L’Isola di Pietro 3 due amatissimi personaggi, che sono entrati nel cuore dei telespettatori; al loro posto ce ne saranno altri che riusciranno sicuramente a conquistare il pubblico, che non vede l’ora di rivedere Pietro Sereni in azione! Le anticipazioni de L’Isola di Pietro ci permettono di capire cos’altro succederà e cosa faranno i nuovi protagonisti: l’attore Erasmo Genzini ha rivelato qualcosa in più!