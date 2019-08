L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: due addii inaspettati

Anticipazioni L’Isola di Pietro, novità terza stagione: cosa succederà a Pietro e Isabella?

Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni de L’Isola di Pietro? Purtroppo assisteremo a degli addii che non piaceranno per nulla agli affezionati di questa serie Tv: Isabella – interpretata da Lorella Cuccarini – non è presente nel cast della nuova stagione, lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi numerosi fan e in quello di Pietro Sereni (Gianni Morandi): quest’ultimo aveva seriamente iniziato a progettare un futuro con lei e non si sarebbe mai aspettato che, da un momento all’altro, avrebbe potuto avere il desiderio di partire. Pietro dovrà affrontare quest’altra delusione d’amore, ma non si abbatterà perché è circondato dall’affetto dei suoi cari…

Cast L’Isola di Pietro 3: Lorella Cuccarini lascia davvero la serie Tv di Canale 5

Il settimanale DiPiù Tv ha parlato proprio dell’attrice: “Non ci sarà più, invece, Lorella Cuccarini, che era stata protagonista della seconda stagione nel ruolo di Isabella, una donna che aveva una intesa con Pietro”. Nuove anticipazioni, queste, che si vanno ad aggiungere a quelle altre su questa amatissima serie televisiva: Isabella e Pietro non saranno mai una coppia, ma il medico si avvincinerà sempre di più a un’altra bellissima donna.

Un altro addio nella terza stagione de L’Isola di Pietro: Francesco Arca prende il posto di Michele Rosiello

Non possiamo astenerci dal parlarvi di Michele Rosiello, visto che anche lui ha lasciato L’Isola di Pietro. I motivi di questo abbandono sono ancora oscuri, ma DiPiù Tv ha spiegato chiaramente che non lo vedreno nelle puntate della terza stagione: “E, a sorpresa, non ci sarà più nemmeno Michele Rosiello, che recitava ne L’Isola Di Pietro dalla prima puntata nel ruolo di Alessandro Ferras, il vicequestore di Carloforte”. Al suo posto Francesco Arca!