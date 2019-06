L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: la storia della terza stagione

Storia L’Isola di Pietro 3: anticipazioni e curiosità sulla nuova stagione

Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 3 non mancano e hanno come protagonista sempre lui, Pietro Sereni: Gianni Morandi vestirà ancora una volta i panni del medico, che si troverà – spesso senza volerlo – in situazioni difficili da risolvere e dovrà dar forza a quella figlia che, durante la terza stagione, si convincerà di essere sola al mondo. Elena (Chiara Baschetti) dovrà separarsi da Alessandro (Michele Rosiello): inaspettatamente la loro storia avrà un brusco arresto e vedremo il ragazzo abbandonare Carloforte.

L’Isola di Pietro, anticipazioni terza stagione: Elena resta sola, che fine farà Alessandro?

Non è ancora chiaro perché Elena e Alessandro si allontaneranno (o saranno costretti ad allontanarsi?), fatto sta che la donna dovrà portare avanti una gravidanza difficile; al suo fianco, la figlia Caterina (Alma Noce) e suo padre Pietro, che si farà in quattro per supportarla. Stando alle ultime anticipazioni della terza stagione de L’isola di Pietro, Elena incontrerà Valerio – interpretato da Francesco Arca -, che sarà il nuovo vicequestore aggiunto di Carloforte. Tra loro scoccherà la scintilla e insieme si prenderanno cura del bambino che Elena porta in grembo?

News L’Isola di Pietro 3: ultimi attori del cast e dubbi sulla storia di Caterina e Diego

Importante new-entry de L’Isola di Pietro 3 Francesca Chillemi, che vestirà i panni di Monica. Non si conoscono molte curiosità sul suo conto, anche se possiamo anticiparvi che entrerà di prepotenza nella vita di Pietro Sereni, il quale non rimarrà per nulla indifferente al fascino della ragazza. Altri nomi importanti della terza stagione sono quelli di Arianna Montefiori e Caterina Murino. Un punto interrogativo gigantesco sulla storia di Diego e Caterina: avranno altri problemi nella nuova stagione de L’Isola di Pietro che li divideranno per sempre?