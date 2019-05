L’Isola di Pietro 3, Elena incinta: le anticipazioni di Chiara Baschetti

L’Isola di Pietro 3: Elena Sereni incinta nella prossima stagione. Le anticipazioni di Chiara Baschetti

Solo da pochi giorni sono iniziate le riprese della terza stagione de L’Isola di Pietro e già si svelano le prime novità. Dopo l’addio confermato di Michele Rosiello, Alessandro nella serie, Chiara Baschetti, l’attrice che interpreta Elena, la figlia del dottor Pietro Sereni, ha dato una bella anticipazione ai fan. Su Instagram infatti è apparsa una bella foto che immortala l’attrice con un dettaglio che non è sfuggito a nessuno. Secondo le prime anticipazioni che ci sono arrivate direttamente dal set, Elena Sereni è incinta e dovrà affrontare la nuova gravidanza di nuovo da sola. Almeno è quello che presumiamo. Sappiamo infatti che il compagno, nonché padre della giovane figlia Caterina, Alessandro non ci sarà nei nuovi episodi. Elena si appresta così ad affrontare una nuova gravidanza da sola, solo con il papà vicino? Queste sono le idee dei fan, che hanno subito riempito il post della Baschetti di like e commenti.

L’Isola di Pietro 3: Elena affronta la gravidanza da sola? Gli indizi sulla nuova stagione

Aveva reso i fan molto tristi l’annuncio dell’addio a L’Isola di Pietro di Michele Rosiello. Dopo l’avvicinamento avvenuto nella seconda stagione tra Alessandro e Elena, sembrava che le cose potessero andare per il verso giusto per la coppia. Complice una notte di passione vissuta insieme e il classico finale tipico del “e vissero tutti felici e contenti“, pensavamo che le peripezie per la coppia fossero finite e che magari potessero convolare a nozze. E invece no! Alessandro lascerà Carloforte, e sarà sostituito da un nuovo Vicequestore aggiunto, Valerio, interpretato da una delle new entry: Francesco Arca. Elena, allora, si troverà da sola di nuovo durante la gravidanza. Per questo, Pietro (Gianni Morandi) oggi più di ieri, dovrà tenere unita la sua famiglia.

Gianni Morandi e le riprese della nuova stagione: anticipazioni e new entry

Grandi new entry per la prossima stagione de L’Isola di Pietro. Da poco sono iniziate le riprese a Roma, poi il cast e la produzione si sposteranno nella splendida cornice dell’isola di San Pietro. Oltre Francesco Arca, entreranno nel cast anche Francesca Chillemi e Caterina Murino. Fuori, invece, Lorella Cuccarini. Ma come era finita la seconda stagione? Caterina non era ancora tornata a vedere, mentre mamma Elena e papà Alessandro erano tornati insieme. Ma cosa succederà alla coppia? E la storia tra Caterina e Diego continuerà?