L’Isola di Pietro 3 anticipazioni, Erasmo Genzini: “Arriva! Sarà una bomba”

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3: la nuova stagione sta per arrivare!

Erasmo Genzini ha fatto sapere a tutti i suoi follower di Instagram che la terza stagione de L’Isola di Pietro sta per arrivare. La data precisa? Non si sa ancora, ma pare che sia tutto pronto e che si stia cercando la collocazione giusta. Anche quando verrà trovata, gli slittamenti potrebbero cambiare tutto. Per il momento l’attore ha preferito essere vago, confermando però la notizia che non mancherà poi molto prima di scoprire gli sviluppi della storia di Diego e Caterina, i due combattenti romantici che hanno dovuto affrontare una marea di sfide per rimanere sempre a galla e salvare il loro amore. Che è cresciuto col tempo e con ogni vittoria ottenuta.

Erasmo Genzini parla su Instagram della terza stagione de L’Isola di Pietro

Sappiamo che a L’Isola di Pietro 3 assisteremo a due addii importanti, ma non è di questo che intende parlare l’attore di Diego; su Instagram ha rivelato qualcosa in più sulla seguitissima serie Tv di Canale 5: “Prima foto di scena ufficiale, L’isola di Pietro 3 sta arrivando! Se vi dico che sarà una bomba, credetemi“. E dalle prime anticipazioni si capisce che la nuova trama sarà ricca di colpi di scena e che non sarà facile per Diego avere una vita serena: potrebbe fare la sua comparsa qualche fantasma del suo passato; quel passato che, fino alle ultime puntate dell’ultima stagione andate in onda, non lo ha lasciato in pace.

La reazione dei fan alle nuove notizie su L’Isola di Pietro 3

Al messaggio di Erasmo Genzini de L’Isola di Pietro sono seguiti tutti i commenti dei fan: “Non vedo l’ora”; “Dai, ormai manca poco. Vi aspettiamo!”; “Fate presto!”; “Non ho dubbi che sarà una bomba!”; “Cominciamo bene!”; “La vita è piena di avventure e tu hai tagliato un traguardo importante. Dimostra tutto come hai sempre fatto. Ne vedremo delle belle!”. Cosa succederà davvero nella terza stagione dell’amata serie con Gianni Morandi protagonista?