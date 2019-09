L’Isola di Pietro 3, data e anticipazioni: una morte inaspettata

Data L’Isola di Pietro 3 – prima puntata, un inizio difficile per Elena Sereni: una morte improvvisa la distruggerà

Quando inizia L’Isola di Pietro 3? Una data è stata scelta: il 18 ottobre 2019, eccetto slittamenti vari. Per il momento questo è il giorno indicativo in cui potrebbe essere trasmessa la prima puntata: vedremo Elena Sereni (Chiara Baschetti) dover elaborare un lutto improvviso. Sarà un inizio tragico, che getterà molte ombre su alcuni personaggi della seguitissima serie Tv di Canale 5. Pietro Sereni (Gianni Morandi) dovrà stare sempre al fianco di sua figlia per salvarla dal dolore, ma non sarà l’unico a prendersi cura di lei: arriverà a Carloforte un ragazzo che entrerà nel cuore di Elena Sereni.

L’isola di Pietro anticipazioni: Alessandro Ferras muore davvero? Pronto il suo sostituto

Dalle ultime anticipazioni de L’Isola di Pietro 3, apprendiamo che Alessandro Ferras muore. L’attore che lo interpreta – Michele Rosiello – aveva spiegato che non ci sarebbe stato nella terza stagione e adesso sappiamo il perché. Una scelta, quella degli autori, che non piacerà per nulla ai telespettatori, che sognavano di vedere insieme Alessandro ed Elena dopo tutte le difficoltà che hanno dovuto superare. Gianni Morandi ha spiegato che ci saranno nuovi personaggi che incuriosiranno e, fra questi, spicca Valerio Ruggeri, interpretato da Francesco Arca.

Tutte le ultime curiosità su L’Isola di Pietro 3: cosa bisogna sapere sulla nuova stagione?

Due addii inaspettati nella terza stagione de L’Isola di Pietro. Cos’altro dobbiamo aspettarci? Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe finire – per sempre? – la storia di Diego e Caterina, quei ragazzi che hanno fatto sognare tutti i telespettatori. Erasmo Genzini ha rivelato già qualche novità e scopriremo presto altre anticipazioni sulla serie con Gianni Morandi protagonista.