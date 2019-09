L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: Elena e Valerio nuova coppia?

By

Trama L’Isola di Pietro 3, una nuova storia d’amore? Elena Sereni sola senza Alessandro Ferras: il futuro della donna dopo la tragica notizia

Preparatevi a grandi colpi di scena! Nella terza stagione de L’Isola di Pietro, Elena Sereni potrebbe sorprendere tutti innamorandosi di un nuovo personaggio, che smuoverà le acque (eppure parecchio!) a Carloforte, luogo dove si consumeranno nuovi drammi. La vita di Elena sarà come un’altalena: vivrà momenti felici, porterà avanti la sua gravidanza e amerà sempre di più il suo bambino, ma dovrà fare i conti anche con una tragica notizia. Proprio nel momento in cui si convincerà di aver ottenuto quel pezzo di serenità che ricercava da tempo, le verrà strappato via dalle mani.

Valerio Ruggeri ed Elena Sereni, anticipazioni sulla futura coppia de L’Isola di Pietro

Sappiamo che Alessandro Ferras farà una brutta fine e che Elena Sereni dovrà crescerà suo figlio senza un padre. Al suo posto, Valerio Ruggeri (interpretato da Francesco Arca) che indagherà sui nuovi oscuri casi di Carloforte. Col tempo, si avvicinerà a Elena, la quale non rimarrà indifferente al fascino del nuovo vicequestore. Solo grazie a lui, riuscirà a superare il lutto e sentirà di nuovo batterle il cuore. Nascerà una nuova love story? Ci sono tutte le basi affinché questo succeda: Valerio potrebbe diventare il padre adottivo del figlio di Elena e Alessandro.

L’Isola di Pietro 3 storia: cosa succederà a Elena e Valerio?

Stando alle ultime anticipazioni de L’Isola di Pietro 3 (ci saranno degli addii), Elena ritroverà il sorriso grazie a Valerio, anche se il loro rapporto non sarà molto facile all’inizio; la donna dovrà aspettare che la sua profonda ferita si richiuda. Cos’altro succederà? Gianni Morandi ha presentato nuovi attori del cast, che impreziosiranno la storia de L’Isola di Pietro. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e presto ve ne daremo altri!