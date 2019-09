L’Isola di Pietro 3 storia, Alessandro che fine ha fatto davvero?

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, il destino di Alessandro Ferras: cosa gli succederà davvero?

Alessandro Ferras è il grande assente della terza stagione de L’Isola di Pietro. Cosa gli succederà? Non mancano le nuove anticipazioni sulla serie Tv con Gianni Morandi protagonista, che ci permettono di capire meglio parte della storia. Alcune settimane fa, attrici del cast hanno protestato per il destino assegnato ad Alessandro de L’Isola di Pietro… un destino tragico! Proprio nel momento in cui i telespettatori hanno cominciato a sperare di vedere per sempre insieme Elena Sereni e Alessandro Ferras, quest’ultimo scomparirà in circostanze alquanto misteriose. Un addio, il suo, che farà sprofondare nel dolore la sua famiglia.

Alessandro Ferras morirà? La verità sul futuro di questo personaggio

Dopo aver saputo la data della prima puntata de L’Isola di Pietro 3, abbiamo avuto la conferma che Alessandro Ferras muore. Non sono ancora chiare le dinamiche che porteranno al decesso dell’uomo e non lo saranno nemmeno per Elena Sereni, che indagherà sul caso assieme a Valerio Ruggeri (Francesco Arca), il nuovo vicequestore di Carloforte. Le sue indagini brancoleranno nel buio e la morte di Alessandro diventerà il mistero più grande della terza stagione. Anche Pietro Sereni – interpretato dal grande Gianni Morandi – si darà da fare per scoprire la verità. E se Alessandro non fosse veramente morto ed è stato rapito da qualche nuovo nemico?

Trama L’Isola di Pietro 3, la gravidanza difficile di Elena e la sua vicinanza a Valerio

Gianni Morandi ha rivelato nuovi attori del cast de L’Isola di Pietro e, fra questi, potrebbe nascondersi anche un cattivissimo personaggio pronto ad abbattere la propria ira su Alessandro ed Elena. La donna dovrà inoltre portare avanti una gravidanza difficile, ma dalla sua parte avrà sempre la figlia Caterina, papà Pietro e Valerio Ruggeri, al quale si avvicinerà sempre di più.