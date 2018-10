Lisa Fusco, è guerra alle Bimbe di Giulia De Lellis: l’ex concorrente all’attacco

Lisa Fusco attacca le Bimbe di Giulia De Lellis: è ancora guerra al Gf Vip

La guerra tra Lisa Fusco e le Bimbe di Giulia De Lellis non è ancora finita! A distanza di quasi un anno dall’esplosione del conflitto, Lisa non ha ancora smesso di offendere le fan della De Lellis e non perde occasione per farlo. O meglio, a volte evita di farlo. Per esempio in studio dopo la sua eliminazione non ha espresso pensieri eccessivi contro le Bimbe, nonostante fosse convinta che siano state loro a eliminarla. A tal proposito, sui social network sono in tantissimi a scrivere che Lisa dovrebbe rassegnarsi alla sua uscita dal Gf Vip e non attribuirla alle fan di Giulia, perché effettivamente è stato il suo comportamento e il voler a tutti i costi riproporre le idee di Cristiano Malgioglio dello scorso anno a convincere molti a votarla per l’eliminazione.

Ancora Lisa Fusco contro le Bimbe di Giulia De Lellis: “Non avete cervello”

L’ennesima occasione di scontro tra Lisa Fusco e le Bimbe c’è stata grazie a una nuova iniziativa del Grande Fratello. In sostanza, Lisa ha giocato a Obbligo o Verità e il video è stato caricato sul sito del Gf. Alla domanda “Cosa vuoi dire alle Bimbe di Giulia De Lellis?” lei ha iniziato a fare il verso delle pecore e ha detto: “Siete un gregge. Fate tutte le stesse cose, dite sempre le stesse cose. Non avete cervello”. Insomma, è ancora convinta che siano state le Bimbe a eliminarla, a nulla è servito sapere che le fan di Giulia non si sono affatto vendicate. E poi, a un certo punto la prima eliminata del Gf Vip 2018 sembrava attribuire le responsabilità a Barbara d’Urso della sua uscita. A tutti tranne che a sé stessa, in poche parole.

Gf Vip, cosa è successo tra Lisa Fusco e le Bimbe?

La battaglia tra le Bimbe e Lisa è cominciata lo scorso anno, quando la soubrettina ha inviato un aereo a Cristiano avvisandolo del fatto che le Bimbe volessero eliminarlo. Peccato che con il suo gesto abbia di fatto avvisato Giulia: se le sue Bimbe volevano eliminare Cristiano, voleva dire che lui parlava male di lei. In ogni caso, è stato l’inizio di una guerra, che oggi sembra proseguire: Lisa Fusco ha offeso ancora le Bimbe di Giulia De Lellis. Arriverà presto una risposta a queste offese? Per il momento le Bimbe si limitano a postare i vecchi messaggi della Fusco già pieni di insulti…