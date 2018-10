GF Vip: le bimbe di Giulia De Lellis non c’entrano con l’uscita di Lisa Fusco

GF Vip, le bimbe di Giulia De Lellis smentiscono: non c’entrano con l’eliminazione di Lisa Fusco

Lisa Fusco non ha dubbi: secondo lei ci sono le bimbe di Giulia De Lellis dietro la sua uscita immediata dal Grande Fratello Vip. Una volta arrivata in studio, infatti, la Fusco ha spiegato in diretta a Ilary Blasi e ad Alfonso Signorini di non essere stupita della sua eliminazione dal reality. Il motivo? Pare che la donna, prima di entrare nella Casa, avesse ricevuto dei messaggi da parte di alcuni membri del fan club della De Lellis, con i quali appunto si era scontrata l’anno scorso (quando al GF Vip c’era Giulia). Proprio le bimbe di Giulia De Lellis, in particolare, le avrebbero scritto di non aver dimenticato le vicissitudini del passato e che, al Grande Fratello Vip, si sarebbero vendicate di lei facendola uscire subito non appena fosse andata in nomination.

Lisa Fusco fuori dal Grande Fratello Vip per colpa delle bimbe di Giulia De Lellis?

Ma ci sono davvero le bimbe di Giulia dietro l’eliminazione di Lisa Fusco? Sono veramente riuscite a condizionare, con i loro voti, l’andamento del televoto? Ebbene, mentre tutti sul web sembravano convinti di questo, sul loro profilo Instagram, ieri sera, è arrivata la smentita. Del fatto che le bimbe di Giulia De Lellis si fossero messe d’accordo per buttare fuori Lisa Fusco dal GF Vip si è vociferato per diversi giorni. Il fan club dedicato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, d’altronde, oggi vanta numeri impressionanti sui social. Un voto a testa (per più di 100 mila utenti) potrebbe davvero fare la differenza in un televoto. Ad oggi, stando alla loro versione ufficiale, sappiamo però che non è così che è andata.

Lisa Fusco fuori dal Grande Fratello Vip: le bimbe di Giulia De Lellis chiariscono la loro posizione

La smentita delle bimbe di Giulia De Lellis è arrivata in tarda serata, quando sul web alcuni utenti hanno iniziato a puntare il dito contro di loro, molti dei quali lasciando anche commenti decisamente fuori luogo. A questo punto, allora, i gestori delle pagine social del fan club sono intervenuti e, con un post, hanno smentito categoricamente la teoria del complotto contro Lisa Fusco. “Peccato che c’è chi è convinto che noi avremmo perso tempo dietro questo televoto” è stato infatti scritto sul loro profilo Instagram.