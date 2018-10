Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello Vip per la D’Urso? Il gossip

GF Vip, Lisa Fusco: “Mi hanno fatta fuori per punire l’amicizia con Barbara D’Urso”

Con suo grande stupore, Lisa Fusco, frizzante soubrette napoletana, è stata la prima eliminata del GF Vip 3. Un’eliminazione che ha destato la meraviglia di tutto il pubblico e che la Fusco fatica ancora a digerire. Infatti, una volta varcata per sempre la soglia della tanto desiderata porta rossa, la bionda partenopea ha dovuto dire addio ad un sogno rincorso da troppo tempo. E non sono mancate fin da subito, da parte sua, pesanti accuse circa i presunti responsabili di questa precoce esperienza. Pare che la Fusco sia davvero agguerrita per la vicenda, e nelle sue prossime ospitate a Verissimo e Domenica Live sicuramente esploderà tutta la sua rabbia. Come sostiene il portale 361magazine, la Fusco sembrerebbe fermamente convinta che a determinare la sua uscita dalla Casa siano state le Bimbe di Giulia De Lellis, ovvero le numerosissime fan dell’ex corteggiatrice romana di Uomini e Donne. Dietro la sua eliminazione ci sarebbe stato un complotto determinato da vecchi dissapori che risalgono allo scorso anno, quando l’ex fidanzata di Andrea Damante ha partecipato alla seconda edizione del GF Vip. Nonostante ciò, le “Bimbe” si dicono innocenti e si dissociano totalmente da quanto accaduto.

GF Vip, Lisa Fusco : “A questo punto rinuncerò per sempre alla tv”

Non l’ha presa bene, la soubrettina Lisa Fusco. E all’interno di questa bomba mediatica avrebbe coinvolto anche il direttore di Chi Alfonso Signorini, oltre che i conduttori del noto reality. “Alfonso mi avrebbe dovuto difendere perché sono sempre stata dalla parte degli omosessuali e invece mi ha fatto fuori con le sue affermazioni. Giuro che i conduttori mi hanno detto, prima di entrare, di preparare le mie nomination“, avrebbe dichiarato la prima eliminata del GF Vip. La Fusco sembrerebbe pronta a tutto per far luce sulla vicenda. Al punto tale da affermare un’altra sua pesante verità: “Mi hanno punito per la mia amicizia con Barbara D’Urso. Mara Venier mi ha bloccato anche su Instagram. Sono pronta anche all’uscita definitiva dal mondo della tv. Il Gf Vip era il mio sogno, ma a questo punto rinuncerò per sempre alla tv!”, sosterrebbe l’amica di Cristiano Malgioglio.

Mara Venier smette di seguire Lisa Fusco su Instagram

“Mi hanno scritto che si sarebbero vendicate di me facendomi uscire non appena fossi andata in nomination”, continuerebbe a sostenere l’agguerritissima Lisa Fusco, nonostante le Bimbe si siano dissociate dalla sua eliminazione. Questa e tante altre sembrerebbero le dichiarazioni fatte dalla soubrette napoletana, furiosa per la prematura uscita dal reality dei suoi sogni. Intanto, attendiamo con ansia le ulteriori rivelazioni che potrebbe regalarci nella puntata di Verissimo del 6 ottobre e in quella di Domenica Live del 7 ottobre. Non è sfuggito, però, un particolare alquanto bizzarro: la “competitor” della D’Urso, Mara Venier, ha smesso davvero di seguire la Fusco su Instagram. A questo punto, ci sarà una risposta da parte della padrona di casa di Domenica In?