Lino Guanciale parla di Alessandra Mastronardi: “Siamo simili”

L’Allieva: cosa pensa davvero Lino Guanciale di Alessandra Mastronardi

Anche la seconda stagione de L’Allieva si è rivelata un grande successo. Merito della storia appassionante ma soprattutto degli attori protagonisti: Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Gli interpreti di Claudio Conforti e Alice Allevi sono in perfetta sintonia e tutto questo traspare dal piccolo schermo. Un pensiero di cui Lino è perfettamente consapevole, come ci ha raccontato al margine della conferenza stampa della fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola. “Sul set c’era un’intesa molto bella. Io e Alessandra siamo molto simili come modalità d’approccio al set e alla vita. Questo ha creato una certa magia: siamo allineati su certe cose. Mi piacerebbe molto tornare a lavorare con lei”, ci ha confidato l’abruzzese.

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: intesa sul set

Pure Alessandra Mastronardi è sulla stessa lunghezza d’onda di Lino Guanciale. Al settimanale Vero ha fatto sapere: “Per Lino Guanciale ho una passione, mi trovo benissimo con lui, è un grande collega, abbiamo gli stessi tempi. Con Giorgio Marchesi (l’attore di Sergio Einardi) è nata una nuova amicizia, quindi è stato molto facile lavorare con loro”. Ma solo stima e amicizia e nulla più: Alessandra è felicemente fidanzata con l’attore inglese Ross McCall, mentre Lino è appena uscito da una relazione decennale con l’interprete teatrale Antonietta Bello.

Lino Guanciale parla della terza stagione de L’Allieva

“L’Allieva 2 è una stagione migliore, più matura della prima”, ci ha assicurato Lino Guanciale. Ma ci sarà la terza? Al momento non c’è nessuna conferma: la Rai, gli sceneggiatori e il cast non hanno ancora deciso. Guanciale è però sicuro: tornerà solo se il personaggio di CC riuscirà ad entusiasmare di nuovo il pubblico!