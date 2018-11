Lino Guanciale svela perché è finita con l’ex fidanzata Antonietta Bello

Perché Lino Guanciale e Antonietta Bello si sono lasciati

Ormai non è una novità: Lino Guanciale e Antonietta Bello non stanno più insieme. I due attori si sono lasciati dopo dieci anni di relazione. Una rottura arrivata la scorsa estate e annunciata a mezzo stampa dal protagonista di Non dirlo al mio capo e L’Allieva. Ma perché è finita tra i due, che sembravano così innamorati e complici? Lino ha deciso di spiegare i motivi a Pomeriggio 5 magazine, la rivista della popolare trasmissione di Barbara d’Urso. L’abruzzese ha chiarito che il suo lavoro, così intenso e totalizzante, lo ha allontanato dalla collega. “Per quanto riguarda la mia storia è successo che il lavoro si è preso tutto. Il lavoro è piacevole se ti appassiona quello che fai, ma è chiaro che questo comporta un prezzo da pagare. E il prezzo è stato l’annichilimento della mia vita privata. Però le cose possono cambiare, perché poi arriva un momento in cui ti dici che forse c’è anche altro”, ha puntualizzato il 39enne.

Lino Guanciale dopo Antonietta Bello: “Sono single”

Lino Guanciale ha ribadito di essere single e ha speso dolci parole per l’ex Antonietta Bello, con la quale ha condiviso la passione per la recitazione. “Antonietta resta la persona più importante nella mia vita sentimentale. Una persona alla quale sono enormemente legato, e vicendevolmente. I rapporti tra di noi sono ottimi, le scelte fatte le abbiamo sempre fatte insieme come quelle di mettere fine alla nostra relazione. È una donna e un’attrice che stimo enormemente”, ha aggiunto l’uomo.

Lino Guanciale si prende una pausa dal lavoro

Lino Guanciale ha lavorato ininterrottamente per 15 mesi di fila, tra fiction e teatro. Per questo il divo del piccolo schermo ha annunciato una breve pausa per riprendersi da tanta fatica. Il prossimo maggio – in occasione del suo 40esimo compleanno – farà un viaggio in Patagonia.