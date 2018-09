Lino Guanciale sta per compiere 40 anni: ecco come festeggerà il compleanno

Quanti anni ha Lino Guanciale? L’attore sta per spegnere 40 candeline

Lino Guanciale si sta avvicinando ad un traguardo importante: quello dei 40 anni. Il 21 maggio 2019 l’attore abruzzese spegnerà ben 40 candeline. E questo sarà per l’interprete una svolta. Dopo essere diventato il volto di punta della fiction Rai, Lino ha intenzione di prendersi una pausa. E per festeggiare il suo compleanno ha deciso di concedersi una vacanza lontano da tutto e da tutti, dall’altra parte del mondo. Più precisamente in Patagonia, in Sud America. Un sogno che finalmente si realizza per Guanciale, che è da sempre attratto da questo posto così magico e unico, praticamente ai confini del mondo. “Farò un bel viaggio da solo in Patagonia”, ha spiegato il diretto interessato a Tv Sorrisi e Canzoni. Da solo perché da qualche mese Lino non è più felicemente fidanzato: dopo dieci anni si è infatti interrotta la storia d’amore con la collega Antonietta Bello.

Lino Guanciale è stanco: “Ho bisogno di una vacanza”

“Mi sono posto un obiettivo: andare in Patagonia. Volevo farlo anche per i 30, ma non ci sono riuscito perché cercavo di prendere più lavori possibili, soprattutto a teatro, e costruirmi uno spazio. Adesso credo che mi prenderò una pausa, dopo gli ultimi 5 anni di no stop”, ha puntualizzato Lino Guanciale a Io Donna. “Sono anni che non stacco mai. Anche nel poco tempo libero lavoro. E dormo poco, in media quattro ore a notte”, ha aggiunto a Sorrisi. Per questo, in occasione dei suoi 40 anni, l’attore vuole prendersi un break. Una pausa dovuta e merita che arriverà però di fatto solo dopo la primavera 2019.

I prossimi progetti lavorativi di Lino Guanciale

Terminate le riprese de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi, Guanciale è ora sul set de La Porta Rossa 2 accanto a Gabriella Pession. Il set chiuderà a fine ottobre e subito dopo Lino è atteso in teatro, dove sarà impegnato fino a tarda primavera. Solo dopo potrà godersi la sua agognata vacanza e chissà se per quella data non avrà già trovato una nuova compagna…