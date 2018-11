Alessandra Mastronardi elogia il collega: “Per Lino Guanciale ho una passione”

By

L’Allieva: le parole di Alessandra Mastronardi su Lino Guanciale

L’Allieva 2 si è riconfermata un grande successo, dopo l’ottimo esordio di due anni fa con la prima stagione. Gran parte del merito va agli attori protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, complici e affiatati nei panni di Alice Allevi e Claudio Conforti. I due sono molto amici nella realtà e in un’intervista rilasciata al settimanale Mio la Mastronardi ha fatto numerosi complimenti al collega, con il quale ha instaurato un ottimo feeling fin dal primo ciak. “Per Lino Guanciale ho una passione, mi trovo benissimo con lui, è un grande collega, abbiamo gli stessi tempi. Con Giorgio Marchesi (l’attore di Sergio Einardi) è nata una nuova amicizia, quindi è stato molto facile lavorare con loro”, ha confidato la 32enne. Un pensiero condiviso da Lino che tempo fa ha rivelato di condividere con la Mastronardi lo stesso metodo di lavoro. Insomma un’intesa speciale ma nulla più. Se nella fiction Alice e CC sono uniti dalla passione, diversa è la situazione per Alessandra e Lino. Soprattutto per la Mastronardi, serena accanto al nuovo fidanzato inglese.

Alessandra Mastronardi è fidanzata con l’attore inglese Ross McCall

Alessandra Mastronardi è fidanzata da un anno con l’attore inglese Ross McCall. Per lui è rimasta a vivere a Londra, dopo la fine della relazione con l’irlandese Liam McMahon. Alessandra e Ross sono affiatati e inseparabili e convivono già. Non solo: potrebbero presto allargare la famiglia con un bambino. Del resto la Mastronardi ha superato i 30 e più volte ha parlato del suo orologio biologico e del tempo che passa. In attesa di news importanti sulla sua vita privata, l’attrice lanciata da I Cesaroni si gode il successo lavorativo. L’Allieva 2 ha stracciato ogni concorrenza televisiva e si avvia sempre più verso una terza stagione.

Cosa ha detto Alessandra Mastronardi sulla terza stagione de L’Allieva

In un’intervista rilasciata a noi di Gossipetv, Alessandra Mastronardi ha chiarito che una nuova stagione de L’Allieva non è ancora stata confermata dalla Rai. La giovane si è però resa disponibile ad indossare di nuovo il camice di Alice, a patto di recitare ancora con Lino Guanciale. Dunque non resta che tenere le dita incrociate!