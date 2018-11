Alessandra Mastronardi pazza di Ross: “Se dovesse arrivare un bambino…”

Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall: presto un figlio insieme?

Alessandra Mastronardi è innamorata pazza di Ross McCall, l’attore inglese famoso per White Collar. I due stanno insieme da un anno, convivono a Londra e presto potrebbero allargare la famiglia. È la stessa attrice italiana a parlarne in un’intervista rilasciata a Grand Hotel. Del resto Alessandra ha 32 anni e l’orologio biologico comincia a ticchettare. E Ross potrebbe essere l’uomo giusto visto che, come dichiarato dalla diretta interessata, fa sentire la Mastronardi protetta e al sicuro. “Sto seriamente pensando di stabilirmi a Londra per sempre. Certo, continuo a credere che le scuole italiane siano le migliori, quindi non so che cosa succederebbe se in futuro dovesse arrivare un bambino, ma per il momento la mia vita è a Londra, accanto al mio compagno”, ha detto L’Allieva.

Alessandra Mastronardi mamma e attrice: parla l’attrice

“Come conciliare la carriera con la vita di mamma? Come fanno tutti. È vero che avere una famiglia alle spalle aiuta, perché i nonni risolvono tanti problemi, ma due persone che lavorano come me e il mio compagno possono mettere in conto una baby sitter. La questione di conciliare famiglia e carriera è una cosa che appartiene a certi uomini bigotti. Sicuramente non al mio Ross: per lui non sarebbe affatto un problema”, ha assicurato Alessandra Mastronardi. Per il momento, però, nessuna gravidanza. L’interprete lanciata da I Cesaroni è impegnata in Italia, sul set de I Medici 3, dove vi resterà fino al prossimo dicembre.

Tutti gli amori di Alessandra Mastronardi

Prima di incontrare Ross McCall, Alessandra Mastronardi ha amato altri attori. Per sei anni è stata vicina all’irlandese Liam McMahon, per il quale si è trasferita in Inghilterra. Precedentemente è stata legata per dodici mesi al collega Marco Foschi, conosciuto perlopiù in ambito teatrale. Il primo amore è stato invece Vinicio Marchioni, incontrato sul set della fortunata serie tv Romanzo criminale.