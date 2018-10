Alessandra Mastronardi pazza del nuovo fidanzato: parole dolci per Ross McCall

Alessandra Mastronardi è fidanzata con Ross McCall: cosa ha detto l’attrice sul nuovo amore

Alessandra Mastronardi e Ross McCall non si nascondono più. A quasi un anno dal primo incontro i due attori hanno pubblicamente ufficializzato il loro legame. L’italiana lo ha fatto in diverse interviste mentre Ross su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto che lo ritrae proprio insieme alla Mastronardi alla recente settimana della moda parigina, dove Alessandra è stata invitata in qualità di testimonial Chanel. Ai bordi della passerella L’Allieva e l’attore inglese sono apparsi complici e uniti. Così come a Firenze, dove McCall ha accompagnato la fidanzata alla presentazione de I Medici 2. Le foto che vedete in questo articolo sono state scattate proprio al termine della conferenza: da compagno attento e premuroso Ross ha aspettato diligentemente che Alessandra finisse di rispondere alle curiosità dei giornalisti per poi andare via mano nella mano, occhi negli occhi. Insomma i due sono pazzi l’uno dell’altro e l’ex Eva de I Cesaroni l’ha chiaramente detto nelle ultime dichiarazioni pubbliche.

Le dichiarazioni di Alessandra Mastronardi sul nuovo fidanzato

“Come Lucrezia Donati, il personaggio che interpreto ne I Medici 2, anche io lotto tanto per amore. Ora sto vivendo una storia nuova, sempre a Londra e sono molto felice”, ha ammesso Alessandra Mastronardi al settimanale Nuovo Tv. Più profonde invece le affermazioni rilasciate a Confidenze qualche giorno fa: “Ross ha 10 anni più di me, ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi, sono attratta dagli uomini più maturi. Lui mi fa sentire protetta e al sicuro”. La Mastronardi ha un debole per gli attori: ha amato per sei anni l’irlandese Liam McMahon, per il quale si è trasferita a Londra qualche tempo fa. Prima ancora ha avuto una relazione con gli italiani Vinicio Marchioni e Marco Foschi.

Alessandra Mastronardi: chi è il nuovo fidanzato Ross McCall

Ross McCall è conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Prima di conoscere la Mastronardi è stato legato alla popolare attrice americana Jennifer Love Hewitt, terminata però nel 2008.